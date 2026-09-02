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В Україні повністю оновлять систему оголошення повітряних тривог

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні повністю оновлять систему оголошення повітряних тривог
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 02.09.2026

В Україні докорінно змінять алгоритми оповіщення населення про повітряні загрози. Держава запроваджує «жовтий» рівень для дронових нальотів та «червоний» – для небезпеки ракетних чи балістичних ударів. Про це заявив шостий президент України В.О. Зеленський у середу, 2 вересня, після наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

За словами глави держави, реформа дасть громадянам і підприємцям чітке розуміння реальної небезпеки.

📢 «Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні», – написав він.

Військові та урядовці узгоджуватимуть маркери загроз у щотижневому режимі. До роботи залучені фахівці Генштабу, Повітряних сил, Міноборони, МВС та рятувальники ДСНС.

📢 «Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки», – заявив Зеленський.

🚨 Диференційовані сирени та локалізація загрози за районами

Паралельно влада реформує звуковий супровід небезпеки.

В Україні вже скасували повторне увімкнення гучномовців під час скасування тривоги. Тепер сирена лунає лише на початку сигналу.

📢 «Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу», – додав президент.

Держава також відмовиться від масштабних тривог без реальної загрози в конкретному районі.

📢 «Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза», – наголосив глава держави.

Рух метро, компенсаційні маршрути та комендантська година

Окремий блок нововведень стосується життєдіяльності столиці та роботи комунального транспорту.

📢 «Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями Лісова та Дніпро», – повідомив президент.

Крім транспортних змін, заплановано скорочення тривалості комендантської години.

📢 «Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу», – додав Зеленський.

Перегляд системи відбувається у відповідь на зміну тактики окупантів. Зокрема, 27 серпня в Києві зафіксували рекордні 13 тривог за добу, через що робота міста постійно паралізувалася.

У Центрі протидії дезінформації підтвердили, що сили безпеки формують комплексну відповідь на спроби ворога виснажити столичну інфраструктуру хвилями дрібних дронових ударів.

👉 Також нагадаємо, що народні депутати України протестували роботу в облаштованому підземному укритті Верховної Ради. Парламентарі спустилися до безпечного приміщення під час перерви в пленарному засіданні вранці у середу, 2 вересня.

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