Знищено фармацевтичний комплекс під Києвом

Окупаційні російські військові у четвер, 3 вересня, завдали прицільного удару по логістичному комплексу ТОВ «ХФК Біокон» у Бориспільському районі Київщини. Про це повідомляє ділове видання Forbes Ukraine.

Підприємство є одним із найпотужніших спеціалізованих фармацевтичних хабів на території України. Загальна площа складських приміщень комплексу становить близько 30 тисяч квадратних метрів.

Компанія забезпечує зберігання та логістику медикаментів для ключових міжнародних виробників та їхніх українських представництв.

📉 Знищення медикаментів і колосальні збитки

Унаслідок ворожого прильоту постраждали великі партії життєво необхідних медичних препаратів. За даними видання «Економічна правда», вибухи знищили вагомий запас фармацевтичної продукції провідних світових концернів:

Pfizer;

Novartis;

Roche;

Teva;

AstraZeneca.

За попередніми експертними оцінками, сума збитків від руйнування ліків може сягати кількох мільярдів гривень.

💥 Серія атак на логістичну інфраструктуру регіону

Черговий удар по фармскладах став частиною системного терору логістичної мережі столичної області.

Раніше начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко поінформував про систематичні повітряні атаки противника на складські об’єкти регіону. Окупанти намагаються цілеспрямовано знищити ключові центри зберігання гуманітарних, медичних та продовольчих вантажів.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська вдень у четвер, 3 вересня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Дніпра. Внаслідок прильоту ворожого озброєння спалахнули склади комерційної логістичної компанії.