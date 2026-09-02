Голосування зі смартфонів: нардепи провели тестування роботи в укритті Ради

Народні депутати України протестували роботу в облаштованому підземному укритті Верховної Ради. Парламентарі спустилися до безпечного приміщення під час перерви в пленарному засіданні вранці у середу, 2 вересня.

Робота парламенту розпочалася о 10:00. Втім уже за сім хвилин у Києві залунала масштабна повітряна тривога через наближення ворожих безпілотників. Після сигналу небезпеки група народних обранців спустилася до зали на мінус першому поверсі будівлі парламенту.

Згідно з оприлюдненим відео народного депутата Ярослава Железняка, парламентарі разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком перевірили роботу систем зв’язку.

📢 «Поки триває тривога, то пішли в укриття тестувати систему голосування», – йдеться в повідомленні народного обранця.

Депутати протестували процедуру запису на виступ за допомогою особистих смартфонів, планшетів або ноутбуків, а також сам процес електронного голосування.

🔹 Процедурні вимоги та переривання засідання

О 10:45 у Києві пролунав сигнал про відбій небезпеки. Після цього депутати піднялися назад до традиційної сесійної зали.

Для запуску повноцінних пленарних засідань під землею потрібне окреме юридичне оформлення. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив:

для того, щоб Верховна Рада змогла почати працювати у підвалі, мають бути внесені зміни до постанови Верховної Ради.

📢 «Ніякого засідання в підвалі Ради немає! Це брехня Бачу, що вже розносять по тг-каналах, що в підвалі засідання. Ще раз це неправда. Зараз оголошено перерву через тривогу. Як буде відбій – всі повернуться в сесійну залу. Для того, щоб Верховна Рада змогла почати працювати в підвалі мають бути внесені зміни в постанову Ради, і на мою думку ще й в Регламент. Ніяких змін не було. І взагалі я такі зміни не підтримую. Маємо працювати як всі», – йдеться в офіційному повідомленні народного обранця.

Після відновлення засідання у столиці ще кілька разів оголошували тривогу, через що сесійну роботу знову зупиняли.

Близько 14:00, за 15 хвилин після чергового відбою загрози, спікер Руслан Стефанчук поновив роботу та одразу оголосив перерву до наступного ранку.

🔹 Підготовка захищеної зали на мінус першому поверсі

Парламент шукав способи безперервного ухвалення законів через регулярні комбіновані удари агресора.

Ще 31 серпня Апарат Верховної Ради поінформував про розробку механізму безперебійної діяльності депутатів під час повітряних тривог у Києві.

А 1 вересня депутат Олексій Гончаренко опублікував кадри підземного приміщення на мінус першому поверсі, яке підготували для пленарних засідань.

👉 Також нагадаємо, що парламент не зміг ухвалити за основу урядові законопроєкти №15460 та №15112д щодо скасування податкових пільг на закордонні поштові відправлення. Під час засідання у вівторок, 1 вересня, за відповідну ініціативу проголосували лише 194 народні депутати за мінімально необхідних 226.