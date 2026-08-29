Samsung представила Galaxy S26 FE: 200-мегапіксельної камери немає, зате є One UI 9 і 7 років оновлень

Samsung 27 серпня представила Galaxy S26 FE — доступнішу модель флагманської лінійки, яка першою серед смартфонів серії Galaxy S26 отримала Android 17 та One UI 9. В Україні новинка з’явиться 4 вересня, а її головними перевагами стали 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, потрійна камера з 3-кратним оптичним зумом, акумулятор на 4900 мА·год і сім років програмної підтримки.

За дизайном Galaxy S26 FE залишається тоншим і легшим за більшість флагманів: корпус має товщину 7,4 мм, а вага становить 193 грами. Смартфон отримав захист від води та пилу за стандартом IP68, стереодинаміки, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 і підтримку Samsung DeX.

Що змінилося в камері та Galaxy AI

Основна камера складається з 50-мегапіксельного ширококутного модуля з оптичною стабілізацією, 12-мегапіксельної ультраширококутної камери та 8-мегапіксельного телефотомодуля з 3-кратним оптичним наближенням. Фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мп. Смартфон записує відео в 8K зі швидкістю до 30 кадрів за секунду.

Однією з нових функцій стала My FanCam: вона автоматично стежить за вибраним об’єктом і намагається утримувати його в центрі кадру. Для відео Samsung додала горизонтальну фіксацію в режимі Super Steady, а для редагування фото — Photo Assist, який дозволяє змінювати зображення за текстовими підказками.

Galaxy S26 FE також підтримує Galaxy AI у складі One UI 9. Оновлений Now Brief може показувати персоналізовані картки з інформацією протягом дня, а Now Nudge пропонує підказки в окремих сторонніх застосунках і месенджерах. Водночас доступність частини AI-можливостей залежить від країни, мови, облікового запису та підключення до інтернету.

Серед функцій, пов’язаних із сервісами Google, заявлені Gemini Live, Circle to Search і Gemini Omni. Остання може автоматично створювати короткі відео з фотографій і роликів у галереї. Для Gemini Omni потрібна відповідна підписка Google AI Pro, однак покупцям Galaxy S26 FE Samsung обіцяє шестимісячний пробний період, якщо користувач відповідає умовам пропозиції.

Характеристики, пам’ять і доступність в Україні

Смартфон обладнаний процесором Exynos 2500, виготовленим за 3-нанометровим техпроцесом. Дисплей Dynamic AMOLED 2X має роздільну здатність 2340×1080 пікселів, частоту оновлення 120 Гц і максимальну яскравість до 1900 ніт. Доступні конфігурації з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128, 256 або 512 ГБ — конкретний набір залежить від ринку.

Акумулятор місткістю 4900 мА·год підтримує дротове заряджання потужністю 45 Вт і бездротове заряджання на 15 Вт. Samsung заявляє, що приблизно за 30 хвилин смартфон можна зарядити до 65%, але адаптер на 45 Вт продається окремо.

В українському пресрелізі Samsung зазначено, що Galaxy S26 FE надійде у продаж 4 вересня у кольорах Чорничний, Графіт і Фісташковий. На момент оголошення українську ціну не назвали, а сторінка моделі в офіційному магазині Samsung Україна ще не показувала вартості та позначала смартфон як недоступний для купівлі.

Для орієнтира: у США стартова ціна Galaxy S26 FE становить 699,99 долара за версію зі 128 ГБ пам’яті. Порівнювати цю суму з майбутньою українською ціною напряму не можна, оскільки локальна вартість залежатиме від податків, конфігурації, курсу та стартових пропозицій.

Ключова відмінність Galaxy S26 FE від звичайних моделей середнього класу — не максимальні цифри в окремих характеристиках, а поєднання флагманських функцій камери, AI-інструментів, захисту IP68 і тривалої підтримки. Водночас смартфон не претендує на роль Ultra-моделі: тут використовується Full HD+ дисплей, 8 ГБ оперативної пам’яті та заряджання повільніше, ніж у частини конкурентів.

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