Вівторок, 2 Вересня, 2025
ЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганщина долучилась до експертного обговорення законопроєктів про роботу органів влади під час війни

Сьогодні представники Луганської обласної державної адміністрації та військових адміністрацій населених пунктів Луганщини взяли участь у важливому експертному обговоренні законодавчих ініціатив. Як повідомила Луганська ОВА, мова йде про два законопроєкти, що мають на меті вдосконалити систему органів влади в умовах воєнного стану.

Обговорення стосувалося проєктів законів
  • «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організації системи органів публічної влади під час дії правового режиму воєнного стану» та
  • «Про внесення змін до деяких законів України щодо затвердження статутів територіальних громад військовими та військово-цивільними адміністраціями населених пунктів».

Необхідність ухвалення цих документів обумовлена тим, що у період воєнного стану органи влади мають діяти швидше та ефективніше. Йдеться не лише про оперативність ухвалення рішень, а й про чітке визначення їхніх повноважень. А також залучення територіальних громад до вирішення питань місцевого значення. Саме врегулювання цих аспектів і передбачають запропоновані зміни.

Представники Луганської облдержадміністрації під час дискусії висунули низку пропозицій, які стануть базою для доопрацювання законопроєктів. За словами учасників, отримані під час зустрічі напрацювання допоможуть створити більш злагоджений і ефективний механізм управління на рівні громад. Це особливо важливо в умовах дії воєнного стану.

Захід було організовано за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в межах проєкту «Залучення громадськості Сходу України до відновлення своїх громад: II фаза». Його реалізовує ГО «Громадська ініціатива Луганщини» спільно з ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», ГО «Центр політико-правових реформ» та ГО «Асоціація «Відродження та Розвиток».

Луганська область вкотре демонструє готовність до активного залучення експертного середовища, громадськості та міжнародних партнерів до процесу формування законодавчих рішень. Це дозволяє не лише врахувати специфіку регіону, але й забезпечити стійкість системи управління в умовах війни.

☝️ Також нагадаємо, що Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад провів чергове засідання під головуванням начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

