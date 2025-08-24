Обстріл Куп’янська: загинула літня жінка, двоє постраждалих

24 серпня близько 16:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл Куп’янська. За даними слідства, внаслідок атаки загинула літня жінка, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

📢 «За даними слідства, 24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Куп’янськ. Загинула 82-річна жінка. Жінка, якій 35 років, отримала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що йдеться про черговий воєнний злочин російської федерації проти мирного населення.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – «порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством».

Це не перший обстріл Куп’янська за останні дні. Раніше російські війська били по місту з реактивних систем залпового вогню та дронами-камікадзе. Тоді постраждали четверо цивільних, серед яких були жінки та літні люди. Також росіяни вбили мирного мешканця.

Наслідки обстрілу уточнюються, на місці працюють слідчі та рятувальники. Українська влада закликає жителів Харківщини дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.