Понеділок, 25 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Обстріл Куп’янська: загинула літня жінка, двоє постраждалих

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Куп’янська: загинула літня жінка, двоє постраждалих

24 серпня близько 16:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл Куп’янська. За даними слідства, внаслідок атаки загинула літня жінка, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

📢 «За даними слідства, 24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Куп’янськ. Загинула 82-річна жінка. Жінка, якій 35 років, отримала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що йдеться про черговий воєнний злочин російської федерації проти мирного населення.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – «порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством».

Це не перший обстріл Куп’янська за останні дні. Раніше російські війська били по місту з реактивних систем залпового вогню та дронами-камікадзе. Тоді постраждали четверо цивільних, серед яких були жінки та літні люди. Також росіяни вбили мирного мешканця.

Наслідки обстрілу уточнюються, на місці працюють слідчі та рятувальники. Українська влада закликає жителів Харківщини дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Норвегія виділила $696 млн на системи Patriot і радари для України

ВАЖЛИВО

WSJ: Пентагон таємно обмежив удари України по території росії

ВАЖЛИВО

ЄС відкидає роль кремля у переговорах щодо безпекових гарантій України

ВАЖЛИВО

Литовські правоохоронці зірвали схему постачання обладнання на росію в обхід санкцій

ПОДІЇ

Угорщина дякує росії: нафтопровід «Дружба» знову працює

ПОДІЇ

Пентагон очікує більшої участі Європи у питанні миру для України — Politico

ВАЖЛИВО

Прапор України для Луганщини: символ віри, незламності та шани полеглим

ЛУГАНЩИНА

У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

ВІЙНА

Фейк: Мешканці Сум масово відмовляються здавати квартири в оренду військовим

СТОПФЕЙК

30 оборонців з Рубіжанської громади отримали 800 тисяч гривень допомоги

ЛУГАНЩИНА

Колаборанта зі Сватівського району засудили до 8 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

Загинув чоловік після спроби втечі з автомобіля ТЦК у Черкаській області

КРИМІНАЛ

рф атакувала Львів ракетами та дронами: є загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

Трамп надіслав привітання Україні з нагоди Дня Незалежності

ВАЖЛИВО

ЗСУ знову вдарили по станції Унєча нафтопроводу «Дружба» в рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"