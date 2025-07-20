Трамп вимагає від Сенату скасувати традиційні політичні канікули

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Сенат не йти у традиційну серпневу відпустку, поки не буде затверджено ключові кандидатури посадовців, запропоновані його адміністрацією. Про це глава Білого дому написав у своєму дописі на платформі Truth Social. Він звернувся безпосередньо до лідера більшості в Сенаті, республіканця Джона Туна.

За словами Трампа, зараз вкрай важливо якомога швидше заповнити низку впливових посад у судовій та правовій системі країни. Президент наголосив на досягненнях Джона Туна останніми місяцями. Однак додав, що подальше зволікання з кадровими призначеннями може уповільнити реалізацію стратегічних планів його команди.

Серед тих, хто очікує на затвердження Сенатом, — шестеро осіб, яких Трамп вважає критично важливими для своєї адміністрації. Зокрема, мова йде про юриста Міністерства юстиції Еміля Бова, якого висунуто на посаду судді федерального апеляційного суду, а також про колишню телеведучу Fox News Джанін Пірро, яку президент пропонує призначити головним федеральним прокурором у Вашингтонському окрузі.

Попри це, в американському законодавчому органі вже заплановані серпневі канікули, що викликає занепокоєння у Трампа. Він наполягає на продовженні роботи без перерви, щоб уникнути затягування із призначенням стратегічно важливих кадрів.

Варто зазначити, що така вимога президента з’явилася на тлі посилення політичного тиску та активізації зовнішньої політики США. Нещодавно Трамп також зробив гучну заяву щодо міжнародного блоку БРІКС, зауваживши, що організація “почала згасати” після його ініціативи запровадити додаткові10-відсоткові мита проти країн-учасниць об’єднання.