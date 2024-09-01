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НПЗ у москві уразили безпілотники: виникла пожежа – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
НПЗ у москві уразили безпілотники: виникла пожежа

Невідомі безпілотники (БпЛА) здійснили успішну атаку на один з найбільш захищених нафтопереробних заводів у москві. Про це стало відомо в неділю, 1 вересня з чисельних відкритих джерел у соцмережах.

Як свідчать відеоматеріали, оприлюднені очевидцями у Telegram, невідомі дрони вразили нафтопереробний завод у районі Капотня, що на російській столиці. На ролику чітко видно момент «прильоту» та потужний вибух на території підприємства.

Цей НПЗ у москві, який належить нафтовій компанії «газпромнєфть» та функціонує з 1938 року, зазнав значних пошкоджень.

Раніше мешканці москви охоче ділилися кадрами знятого на заводі факелу, який сьогодні став мішенню для безпілотних літальних апаратів.

👉 Нагадаємо, що сьогодні на росії відбулась масштабна атака невідомих дронів. З’явилися повідомлення про вибухи та пожежі на двох електростанціях. Проте місцева влада традиційно заявляє, що «все збили».

НПЗ у москві уразили безпілотники: виникла пожежа

📌 Також у ніч на неділю були зафіксовані вибухи в Криму, зокрема поблизу аеродрому Кіровське та в районі міста Джанкой.

👉 Нагадаємо, що Україна готувала відповідь росії на масований обстріл енергосистеми, який відбувся у понеділок, 26 серпня.

📌 Також повідомлялось, що в ніч на середу, 28 серпня, на росії повідомляють про велику пожежу із вибухами на черговій нафтобазі у ростовській області.

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