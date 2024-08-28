Мінус ще одна нафтобаза на росії в Ростовской області. Відео

В ніч на середу, 28 серпня, на росії повідомляють про велику пожежу із вибухами на черговій нафтобазі у ростовській області.

“Мінус ще одна нафтобаза. Палають 05:02:15та вибухають резервуари у селища “Глубокий” (18 км на північ від Каменська). Зараз там все дуже гаряче!” – йдеться у повідомленні одного з місцевих телеграм-каналів.

Місцеві жителі чули перед вибухами хпрактерниц звук мотора. Вони стверджуючи, що атака відбулась за допомогою безпілотників.

Наслідки удару продовжують фіксувати пересічні громадяни та викладати у мережу відео з палаючою нафтобазою російських окупантів.

“Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється”, – повідомив губернатор василь голубєв.

“Тільки нафтобаза в Пролетарську почала згасати, як ворог ударив по іншій (у селищі Глибокий під Кам’янськом) і підпалив її. Нині там щось вибухає!”, – поскаржились росіяни.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що У ніч з 17 на 18 серпня українські військові завдали чергового удару по важливому об’єкту російських окупантів у Ростовській області. Мішенню став комбінат «Кавказ», де зберігалися нафтопродукти, які частково використовувалися для потреб російської армії.