Новий керівник у Сіверськодонецькій МВА — Зеленський підписав указ

Відповідне розпорядження президента України оприлюднено 20 червня на сайті глави держави.

Посада начальника Сіверськодонецької МВА залишалася вакантною з квітня 2025 року, після того, як тодішній очільник адміністрації Олексій Харченко був призначений головою Луганської обласної військової адміністрації.

З лютого цього року Євгенія Бойко обіймала посаду першої заступниці начальника Сіверськодонецької МВА.

«Призначити Бойко Євгенію Олександрівну начальником Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області», — йдеться в тексті указу.

Хто така Євгенія Бойко

Євгенія Бойко має вищу освіту. У 2007 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Після закінчення навчання працювала в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві, де з 2021 року була доценткою кафедри менеджменту. Має науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2021 році працювала головною спеціалісткою Державної інспекції архітектури та містобудування України. Згідно з деклараціями, за 2022 рік Бойко зазначила себе як головного інспектора будівельного нагляду, а за 2023 рік — як директорку Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду. Цю посаду вона обіймала до серпня 2024 року.

До структури Сіверськодонецької міської військової адміністрації приєдналася наприкінці 2024 року. З 23 грудня очолювала комунальне підприємство «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку», а з 25 лютого 2025 року стала першою заступницею начальника МВА.

Що задекларувала Євгенія Бойко

Згідно з даними НАЗК, родина Бойків володіє трьома об’єктами нерухомості: квартирою, земельною ділянкою та садовим будинком.

У власності Євгенії Бойко — автомобіль Land Rover Discovery Sport 2015 року випуску, придбаний у 2021 році за понад 350 тисяч гривень.

Сукупний дохід за 2024 рік склав понад мільйон гривень. Зокрема, близько 560 тисяч гривень вона отримала у Держінспекції архітектури та містобудування України, ще 290 тисяч — у вигляді виплат на утримання дітей від Миколи Бойка, 131 тисячу гривень — заробітної плати від Сіверськодонецької міської багатопрофільної лікарні. Також задекларовано 23 тисячі гривень страхових виплат, близько 12 тисяч гривень зарплати у «Сєвєродонецькому агентстві інвестицій та розвитку» та 33 тисячі гривень допомоги для ВПО.

Грошові активи: 60,5 тисяч доларів США готівкою та понад 40 тисяч гривень на банківських рахунках.