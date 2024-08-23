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ПОЛІТИКА

Нові санкції проти росії: США внесли до списку майже 400 осіб та компаній

Денис Молотов
Денис Молотов
Нові санкції проти росії: США внесли до списку майже 400 осіб та компаній

Напередодні Дня незалежності України, Сполучені Штати ухвалили рішення про розширення санкцій проти росії. Відповідну заяву оприлюднено на сайті Міністерства фінансів США в п’ятницю, 23 серпня.

До санкційного списку було додано майже 400 фізичних та юридичних осіб із різних регіонів, включаючи Азію, Європу та Близький Схід. Їх діяльність допомагає росії підтримувати військові зусилля та ухилятися від міжнародних санкцій.

Зокрема, обмеження стосуються компаній та осіб, пов’язаних з енергетичними, гірничодобувними, металургійними секторами, а також фінансовою та IT-сферами росії.

Санкції були накладені на найбільших експортерів вугілля з росії, дочірні компанії Росатому, концерн Новатек, Роснафту, а також на виробників безпілотних літальних апаратів, електроніки та підприємства, які забезпечують потреби російського оборонного сектора.

«росія перетворила свою економіку на інструмент на службі військово-промислового комплексу кремля. Сьогоднішні дії Казначейства продовжують реалізацію зобов’язань, прийнятих президентом Байденом та його колегами з G7, щодо порушення ланцюжків поставок та платіжних каналів російської військово-промислової бази», – заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Також відомо, що в червні Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 14-й пакет санкцій проти росії. Він включає додаткові обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, а також галузеві санкції.

Водночас відомо, що Велика Британія також розширила санкції проти так званого «тіньового флоту» країни-агресора.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна має зробити перший крок і запровадити санкції щодо громадянина рф Михайла Іпатова, якщо підтвердиться, що він допомагає російській владі у війні проти України. Його компанія продовжує працювати на українському зерновому терміналі “Олімпекс”.

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