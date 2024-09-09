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ЕКОНОМІКА

Нові обмеження українцям на використання банківських карток за кордоном

Денис Молотов
Денис Молотов
Нові обмеження українцям на використання банківських карток за кордоном

Національний банк України (НБУ) оголосив про нові обмеження на використання банківських карток українських банків за кордоном. Про це йшлося в офіційному повідомленні регулятора від понеділка, 9 вересня.

Зокрема, нові обмеження торкнуться купівлі певних категорій товарів та послуг за кордоном. Таких як годинники, ювелірні вироби, вироби зі срібла, дорогоцінне каміння та монети.

Регулятором встановлено щомісячний ліміт у 100 тисяч гривень на розрахунки за кордоном з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків в іноземній валюті (в еквіваленті) на такі транзакції.

Ці обмеження стосуються операцій із кодами торговця:

  • 5094 (коштовне каміння, метали, ювелірні вироби);
  • 5944 (годинники, ювелірні вироби, вироби зі срібла);
  • 5972 (магазини монет та марок).

📢 «Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків та платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану», – йдеться в заяві Нацбанку.

Крім того, нові обмеження також стосуватимуться операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном.

Для таких транзакцій запроваджено щомісячний ліміт у 500 тисяч гривень з кодом торговця 6513 (агенти з нерухомості). Ці операції використовуються для сплати за управління, проживання та комісії, пов’язані з цими послугами.

📢 «Ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Він дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах», – зазначили в НБУ.

Нові обмеження українцям на використання банківських карток за кордоном

👉 Нагадаємо, у серпні регулятор ввів обмеження на перекази з карти на карту. Ці дії, за версією Регулятора, спрямовані на боротьбу з використанням фіктивних осіб для фінансових операцій, так званих “дропів”.

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