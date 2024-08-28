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Впроваджено ліміт на перекази з картки на карту – НБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Впроваджено ліміт на перекази з картки на карту - НБУ

Національний банк України прийняв рішення запровадити ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (P2P перекази). Це обмеження набуде чинності з 1 жовтня і діятиме протягом пів року, повідомила пресслужба регулятора у вівторок, 27 серпня.

📢 «Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб», – зазначається у повідомленні.

Водночас це обмеження не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають визначеним постановою критеріям, а також на тих осіб, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують встановлену суму обмеження.

Крім того, ліміт не застосовується при переказі коштів між власними рахунками клієнта в одному банку, а також на операції між юридичними особами. Операції за реквізитами IBAN також залишаються без обмежень.

За даними НБУ, 98% клієнтів банків здійснюють перекази, сума яких не перевищує 150 тисяч гривень на місяць.

Регулятор сподівається, що введення ліміту сприятиме зменшенню використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності. Зокрема, із залученням рахунків “дропів”, які часто використовуються в тіньовій економіці.

У НБУ пояснили, що “дропи” – це особи, які за певну плату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків третім особам. Зловмисники використовують їх як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Загалом, у системі йдеться про десятки тисяч “сплячих” та вже активних рахунків.

За даними кількох провідних банків, у 2024 році було припинено співпрацю з понад 80 тисячами клієнтів через участь у схемах “дропів”.

Аналітика НБУ показує, що через картки “дропів” може проходити близько 200 мільярдів гривень на рік.

Впроваджено ліміт на перекази з картки на карту - НБУ

👉 Нагадаємо, що у травні Нацбанк анонсував запровадження лімітів на грошові перекази з картки на картку. Спочатку пропонувалося встановити обмеження до 30 переказів або 100 тисяч гривень на місяць. Цей анонс викликав значний резонанс, непорозуміння та шквал критики.

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