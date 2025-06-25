Норвегія виділяє 550 млн євро на дрони для ЗСУ

Норвегія інвестує 6,5 мільярда крон (еквівалент понад 550 мільйонів євро) в закупівлю безпілотників і пов’язаних з ними технологій для України. Про це в середу, 25 червня, офіційно повідомив уряд країни.

☝️ Фінансування буде спрямоване на придбання дронів в українських і європейських виробників. Це стане першою масштабною закупівлею безпілотників напряму в іноземних партнерів.

📢 «Безпілотники відіграють життєво важливу роль у боротьбі України за самозахист. Вони критично важливі як для захисту критичної інфраструктури, так і для фронту. Внесок Норвегії значно посилить здатність України вести розвідку й виконувати бойові завдання за допомогою дронів», — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

В уряді також нагадали, що Норвегія приєдналася до так званої «Коаліції дронів» у квітні й задекларувала наміри посилити підтримку української оборонної промисловості.

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підкреслив, що інвестиції в дрони є частиною більш масштабної програми допомоги Україні. Вона була ухвалена парламентом Норвегії в березні цього року. Згідно з цим рішенням, підтримка Києва до 2025 року буде збільшена до 50 млрд крон.

📢 «Фінансування закупівлі безпілотників допоможе розбудувати незалежний український потенціал стримування, що також буде важливим після досягнення потенційної мирної угоди», — наголосив Сандвік.

🔻 Норвегія також продовжить інвестувати у сфери морської безпеки, ППО, автономні системи. А також активно підтримуватиме закупівлю обладнання в українських виробників і співпрацю в межах Північно-Балтійського регіону щодо підготовки нових підрозділів ЗСУ.

📌 Цього ж дня стало відомо, що Данія виділяє 1,26 млрд євро на українське виробництво дронів дальнього радіуса дії. Крім того, Копенгаген і Київ домовилися про створення спільного виробництва дронів та ракет за межами України — це перший подібний прецедент.

☝️ Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ)