Четвер, 26 Червня, 2025
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Норвегія виділяє 550 млн євро на дрони для ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Норвегія виділяє 550 млн євро на дрони для ЗСУ

Норвегія інвестує 6,5 мільярда крон (еквівалент понад 550 мільйонів євро) в закупівлю безпілотників і пов’язаних з ними технологій для України. Про це в середу, 25 червня, офіційно повідомив уряд країни.

☝️ Фінансування буде спрямоване на придбання дронів в українських і європейських виробників. Це стане першою масштабною закупівлею безпілотників напряму в іноземних партнерів.

📢 «Безпілотники відіграють життєво важливу роль у боротьбі України за самозахист. Вони критично важливі як для захисту критичної інфраструктури, так і для фронту. Внесок Норвегії значно посилить здатність України вести розвідку й виконувати бойові завдання за допомогою дронів», — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

В уряді також нагадали, що Норвегія приєдналася до так званої «Коаліції дронів» у квітні й задекларувала наміри посилити підтримку української оборонної промисловості.

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підкреслив, що інвестиції в дрони є частиною більш масштабної програми допомоги Україні. Вона була ухвалена парламентом Норвегії в березні цього року. Згідно з цим рішенням, підтримка Києва до 2025 року буде збільшена до 50 млрд крон.

📢 «Фінансування закупівлі безпілотників допоможе розбудувати незалежний український потенціал стримування, що також буде важливим після досягнення потенційної мирної угоди», — наголосив Сандвік.

🔻 Норвегія також продовжить інвестувати у сфери морської безпеки, ППО, автономні системи. А також активно підтримуватиме закупівлю обладнання в українських виробників і співпрацю в межах Північно-Балтійського регіону щодо підготовки нових підрозділів ЗСУ.

📌 Цього ж дня стало відомо, що Данія виділяє 1,26 млрд євро на українське виробництво дронів дальнього радіуса дії. Крім того, Копенгаген і Київ домовилися про створення спільного виробництва дронів та ракет за межами України — це перший подібний прецедент.

☝️ Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ)

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