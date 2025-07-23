Німеччина попередила Україну щодо закону про САП та НАБУ

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на ухвалення Верховною Радою закону, що обмежує повноваження та незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У заяві МЗС ФРН, оприлюдненій у соцмережі X (колишній Twitter) у вівторок ввечері, йдеться про важливість збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.

📢 «Незалежність і ефективність антикорупційних інституцій були ключовими досягненнями реформ в Україні останніх років. Прогрес у цьому напрямі залишатиметься критично важливим — і саме за ним оцінюватиметься Україна», — зазначено у заяві.

Німеччина долучилася до критики ЄС

Ця позиція стала частиною ширшої хвилі міжнародного занепокоєння після голосування у Верховній Раді за законопроєкт №12414. Він надає Генеральному прокурору контроль над окремими рішеннями НАБУ та САП, чим, на думку експертів та міжнародних партнерів, фактично скасовує інституційну незалежність цих органів.

🔹 Єврокомісія раніше заявила, що ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ — це крок назад у процесі євроінтеграції.

🔹 Речник ЄК Гійом Мерсьє підкреслив: прозорість, реформи та демократичне управління є умовою фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу.

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