Німеччина попередила Україну щодо закону про САП та НАБУ

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на ухвалення Верховною Радою закону, що обмежує повноваження та незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У заяві МЗС ФРН, оприлюдненій у соцмережі X (колишній Twitter) у вівторок ввечері, йдеться про важливість збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.
📢 «Незалежність і ефективність антикорупційних інституцій були ключовими досягненнями реформ в Україні останніх років. Прогрес у цьому напрямі залишатиметься критично важливим — і саме за ним оцінюватиметься Україна», — зазначено у заяві.
Німеччина долучилася до критики ЄС
Ця позиція стала частиною ширшої хвилі міжнародного занепокоєння після голосування у Верховній Раді за законопроєкт №12414. Він надає Генеральному прокурору контроль над окремими рішеннями НАБУ та САП, чим, на думку експертів та міжнародних партнерів, фактично скасовує інституційну незалежність цих органів.
🔹 Єврокомісія раніше заявила, що ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ — це крок назад у процесі євроінтеграції.
🔹 Речник ЄК Гійом Мерсьє підкреслив: прозорість, реформи та демократичне управління є умовою фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу.
Нагадаємо:
- У вівторок, 22 липня, Верховна Рада ухвалила закон №12414. Він формально стосується розслідування зникнень безвісти під час війни, але на практиці вводить механізми підпорядкування НАБУ та САП Генпрокуратурі.
- Того ж дня закон підписали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і шостий президент України Володимир Зеленський, попри заклики ветувати його з боку громадськості та міжнародних партнерів.
- У нічному зверненні Зеленський пояснив свій крок потребою нейтралізувати «російські впливи» у слідчих органах.