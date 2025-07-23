Середа, 23 Липня, 2025
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Німеччина попередила Україну щодо закону про САП та НАБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина попередила Україну щодо закону про САП та НАБУ

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на ухвалення Верховною Радою закону, що обмежує повноваження та незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У заяві МЗС ФРН, оприлюдненій у соцмережі X (колишній Twitter) у вівторок ввечері, йдеться про важливість збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.

📢 «Незалежність і ефективність антикорупційних інституцій були ключовими досягненнями реформ в Україні останніх років. Прогрес у цьому напрямі залишатиметься критично важливим — і саме за ним оцінюватиметься Україна», — зазначено у заяві.

Німеччина долучилася до критики ЄС

Ця позиція стала частиною ширшої хвилі міжнародного занепокоєння після голосування у Верховній Раді за законопроєкт №12414. Він надає Генеральному прокурору контроль над окремими рішеннями НАБУ та САП, чим, на думку експертів та міжнародних партнерів, фактично скасовує інституційну незалежність цих органів.

🔹 Єврокомісія раніше заявила, що ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ — це крок назад у процесі євроінтеграції.

🔹 Речник ЄК Гійом Мерсьє підкреслив: прозорість, реформи та демократичне управління є умовою фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу.

Нагадаємо:
  • У вівторок, 22 липня, Верховна Рада ухвалила закон №12414. Він формально стосується розслідування зникнень безвісти під час війни, але на практиці вводить механізми підпорядкування НАБУ та САП Генпрокуратурі.
  • Того ж дня закон підписали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і шостий президент України Володимир Зеленський, попри заклики ветувати його з боку громадськості та міжнародних партнерів.
  • У нічному зверненні Зеленський пояснив свій крок потребою нейтралізувати «російські впливи» у слідчих органах.
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