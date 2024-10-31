Німеччина оголосила про закриття усіх Іранських консульств

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про закриття трьох іранських консульств на території Німеччини. Установи закриють у Франкфурті, Гамбурзі та Мюнхені. Це сталось у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада. Про таке рішення інформує DW у четвер, 31 жовтня.

📢 «Ми неодноразово і однозначно давали зрозуміти Тегерану, що страта громадянина Німеччини матиме серйозні наслідки», — заявила Бербок.

Вона також повідомила про намір Німеччини ініціювати загальноєвропейські санкції проти відповідальних за страту Шармада.

Бербок засудила іранську владу за «політичні ігри із заручниками». Вона звинуватила Тегеран у спробі використати підтримку Німеччиною Ізраїлю в конфлікті на Близькому Сході, як привід для виправдання вбивства.

📢 «Той факт, що це вбивство сталося на тлі останніх подій на Близькому Сході, свідчить про те, що диктаторський, несправедливий режим [Ірану]… не діє відповідно до нормальної дипломатичної логіки», — додала Бербок, відзначивши, що наразі дипломатичні відносини між Німеччиною та Іраном досягли критично низького рівня.

Унаслідок закриття Іранських консульств, 32 співробітники мають втратити право на проживання у Німеччині, якщо не є громадянами цієї країни, та будуть змушені покинути її.

☝️ Нагадаємо, нещодавно в Ірані засудили до смертної кари репера Тумаджа Салехі за звинуваченням у підтримці масових антиурядових протестів. У січні в країні стратили чотирьох осіб, обвинувачених у плануванні диверсій та співпраці з ізраїльським Моссадом.

📌 Також повідомлялось, що у польському місті Познань закривається генеральне консульство російської федерації. Про це офіційно заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.