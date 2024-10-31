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ПОЛІТИКА

Німеччина оголосила про закриття усіх Іранських консульств

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина оголосила про закриття усіх Іранських консульств

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про закриття трьох іранських консульств на території Німеччини. Установи закриють у Франкфурті, Гамбурзі та Мюнхені. Це сталось у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада. Про таке рішення інформує DW у четвер, 31 жовтня.

📢 «Ми неодноразово і однозначно давали зрозуміти Тегерану, що страта громадянина Німеччини матиме серйозні наслідки», — заявила Бербок.

Вона також повідомила про намір Німеччини ініціювати загальноєвропейські санкції проти відповідальних за страту Шармада.

Бербок засудила іранську владу за «політичні ігри із заручниками». Вона звинуватила Тегеран у спробі використати підтримку Німеччиною Ізраїлю в конфлікті на Близькому Сході, як привід для виправдання вбивства.

📢 «Той факт, що це вбивство сталося на тлі останніх подій на Близькому Сході, свідчить про те, що диктаторський, несправедливий режим [Ірану]… не діє відповідно до нормальної дипломатичної логіки», — додала Бербок, відзначивши, що наразі дипломатичні відносини між Німеччиною та Іраном досягли критично низького рівня.

Унаслідок закриття Іранських консульств, 32 співробітники мають втратити право на проживання у Німеччині, якщо не є громадянами цієї країни, та будуть змушені покинути її.

☝️ Нагадаємо, нещодавно в Ірані засудили до смертної кари репера Тумаджа Салехі за звинуваченням у підтримці масових антиурядових протестів. У січні в країні стратили чотирьох осіб, обвинувачених у плануванні диверсій та співпраці з ізраїльським Моссадом.

📌 Також повідомлялось, що у польському місті Познань закривається генеральне консульство російської федерації. Про це офіційно заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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