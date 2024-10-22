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ПОЛІТИКА

Консульство росії у Польщі закривається – Сікорський

Денис Молотов
Денис Молотов
Консульство росії у Польщі закривається – Сікорський

У польському місті Познань закривається генеральне консульство російської федерації. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Згідно з його заявою, росія веде гібридну війну та здійснює спроби диверсій на території Польщі.

📢 «Як міністр закордонних справ, мій обов’язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків», – підкреслив він.

Це не єдине російське консульство, яке було у Польщі. На території країни працюють ще два генеральні консульства росії, розташовані в Кракові та Гданську. Раніше зазначалось, що польська влада планує ввести обмеження на пересування дипломатичного персоналу російського посольства.

☝️ Нагадаємо, минулого року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох агентів рф, яких підозрюють у підготовці диверсій на залізничних коліях.

📌 Також раніше повідомлялось, що Польща та інші країни, що межують з Україною, “зобов’язані” збивати російські ракети, що наближаються, до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Financial Times

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