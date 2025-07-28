Нічна повітряна атака: Кропивницький під ударом дронів

У ніч із 27 на 28 липня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Кропивницький. Для удару були використані дрони-камікадзе, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

З його слів, у місті зафіксовано щонайменше дев’ять вибухів. Атака сталася близько третьої години ночі. Інформацію підтвердили й журналісти місцевого відділення «Суспільного», які зафіксували серію з дев’яти вибухів: перший — близько 03:00, далі ще вісім протягом короткого часу.

Андрій Райкович зазначив, що атака була здійснена за допомогою ударних безпілотників. Він повідомив про роботу відповідних екстрених служб на місці подій.

📢 «Триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією — загиблі і травмовані відсутні. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки», — йдеться у повідомленні Райковича.

Інформація про масштаби пошкоджень ще уточнюється. На момент публікації відомо про руйнування, але без постраждалих.

У соціальних мережах Райкович написав про атаку майже о п’ятій ранку. Він наголосив, що місто «пережило ще один безпілотний удар».

Це не перший випадок ударів по Кропивницькому. Раніше російські дрони вже пошкоджували інфраструктурні об’єкти. Зокрема, були зруйновані складські приміщення. Тоді також обійшлося без загиблих і поранених.

Нічна атака 28 липня стала частиною ширшої повітряної операції рф. У багатьох регіонах України лунала повітряна тривога. Вибухи пролунали також у Києві й Запоріжжі. У столиці постраждав житловий будинок у Дарницькому районі. Там кілька людей, серед них і дитина, зазнали поранень внаслідок ракетного удару.

Українські сили протиповітряної оборони продовжують збивати більшість ворожих дронів та ракет. Однак окремі удари, на жаль, досягають цілей, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі.