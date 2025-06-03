Нічна атака «шахедами» по Чернігову: руйнування, є поранені

У ніч на понеділок, 3 червня, Чернігів зазнав атаки російських ударних дронів типу «шахед». Зафіксовані вибухи, пожежі та численні руйнування. У результаті ворожої атаки є постраждалі.

📢 «Зафіксовано влучання шахеда в приватному секторі. Є жертви серед людей. Інформація уточнюється», — повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський в Telegram.

☝️ Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про просування кількох груп безпілотників у напрямку міста й можливий удар по Чернігову. Після сигналу тривоги у місті зафіксували вибухи одразу на кількох вулицях.

🏚️ Наслідки ворожої атаки:

згорів один приватний будинок;

пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, декілька приватних осель;

постраждали навчальний заклад і промислове підприємство.

🚑 За уточненою інформацією, поранення дістали чотири людини — двоє чоловіків і дві жінки.

📢 «Один із чоловіків отримав тяжкі поранення і був терміново госпіталізований. Ще один — у стані середньої тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога», — зазначив Дмитро Брижинський.

⚠️ На місці влучань діє оперативний штаб, залучено всі аварійні та рятувальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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☝️ Нагадаємо, напередодні масованої атаки зазнав один із районів Харкова — російські дрони поцілили по промисловому підприємству, виникла пожежа. Також повідомлялося, що в Запоріжжі під обстріл потрапив об’єкт інфраструктури, рятувальники ліквідовували загоряння.

Також напередодні російські війська завдали ракетного удару по Чернігову. На одному з підприємств виникла масштабна пожежа.

❗Вранці 3 червня російські війська завдали удару по Сумах з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. За офіційною інформацією, у місті було зафіксовано п’ять прямих влучань, які призвели до численних руйнувань і жертв серед мирного населення.