Понеділок, 2 Червня, 2025
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Атака на Чернігівщині: масштабна пожежа на підприємстві після удару рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Чернігівщині: масштабна пожежа на підприємстві після удару рф

На території Чернігівської області російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

📢 «Пожежу на площі 6800 квадратних метрів оперативно локалізували. Загроза подальшого розповсюдження вогню відсутня», — йдеться в повідомленні ДСНС. На місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

🚨 Безпекова ситуація на Чернігівщині залишається критичною.

Протягом минулої доби повітряна тривога майже не припинялась. Цієї ночі зафіксовано масований обстріл дронами-камікадзе: «шахеди», «ланцети», «герані», «молнії».

За тиждень під обстрілами опинилися всі райони області — 35 населених пунктів. Загалом зафіксовано 190 обстрілів і 414 вибухів, серед яких п’ять ракетно-авіаційних ударів:

  • керовані авіабомби (КАБи),
  • некеровані ракети,
  • крилаті та балістичні ракети.

Унаслідок обстрілів поранено вісьмох цивільних у Новгород-Сіверському та Ніжинському районах.

🏚️ Руйнування зазнали:
  • близько 20 житлових будинків,
  • ангари,
  • цивільні автомобілі.

📌 У прикордонній громаді Корюківського району пошкоджено будівлю старостату. У Новгород-Сіверській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждало сільськогосподарське підприємство — пошкоджено техніку. В інших прикордонних населених пунктах зафіксовано пошкодження магазину, ангара, легкових авто, а також будівель школи та сільради.

Атака на Чернігівщині: масштабна пожежа на підприємстві після удару рф Атака на Чернігівщині: масштабна пожежа на підприємстві після удару рф

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 2 червня російські війська завдали цілеспрямованого удару по підрозділу рятувальників у Нікополі на Дніпропетровщині. Після прибуття медиків окупанти вдарили повторно. Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків.

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