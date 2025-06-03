Вівторок, 3 Червня, 2025
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Унаслідок атаки рф по Сумах загинули троє людей. Оголошено жалобу

Денис Молотов
Денис Молотов
Унаслідок атаки рф по Сумах загинули троє людей. Оголошено жалобу

Вранці 3 червня російські війська завдали удару по Сумах з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. За офіційною інформацією, у місті було зафіксовано п’ять прямих влучань, які призвели до численних руйнувань і жертв серед мирного населення.

📢 «Близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах. Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані. Двоє людей, на жаль, загинули», повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Згодом Сумська міська військова адміністрація підтвердила оновлену інформацію:

📢 «До трьох зросла кількість загиблих людей у Сумах внаслідок ворожої атаки».

Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали медичний заклад, житлові будинки та автомобілі. Один з ударів припав по центру міста, де було пошкоджено кілька автівок.

Увага, фото і відео не рекомендуються для перегляду неповнолітнім і особам з чутливою психікою!

📹 Очевидець і власник кафе, розташованого неподалік місця вибуху, поділився із Кордон.Медіа враженнями від побаченого:

📢 «Це не люди, це – звірі». За його словами, після атаки поранені забігали на літній майданчик закладу, намагаючись зупинити кров і обробити рани. У цей момент у кафе перебувала його дружина — на щастя, вона не постраждала.

🚕 Інший свідок, таксист Юрій, розповів, що його автомобіль стояв на світлофорі в момент вибуху:

📢 «Я голову підняв — попереду дві машини горять». Скло з вікон обсипалося на водія, але він залишився неушкодженим. Пасажир також зумів вибратись без травм.

🕯️ У зв’язку з трагедією 4 червня оголошено днем жалоби у Сумській громаді. В.о. міського голови Артем Кобзар написав, що місто вшановує загиблих у результаті атаки 3 червня.

📢 «3 та 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби за загиблими сьогодні в результаті ворожого обстрілу.

На знак скорботи за загиблими на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені Державні Прапори.

Скасовані розважальні заходи на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті. Пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання», – йдеться у повідомленні ОВА.

Унаслідок атаки рф по Сумах загинули троє людей. Оголошено жалобу

☝️ Нагадаємо, того ж дня в Одесі внаслідок атаки ударними безпілотниками постраждали п’ятеро людей, виникла пожежа на складі продуктів, пошкоджено житло та авто.

👉 Також повідомлялось, що на території Чернігівської області російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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