Нічна атака по Україні, зафіксовано влучання дронів рф

Вночі проти 1 березня (починаючи з 18:00 28 лютого) російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 123 ударні безпілотники різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, противник використав БпЛА типів «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інші дрони, запускаючи їх із напрямків – Курська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська (рф). А також із району Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Приблизно 70 із запущених апаратів становили саму ударні «шахеди».

Повідомляється, що зафіксовано влучання 13 ударних дронів у семи локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників впали ще на чотирьох локаціях.

До відбиття повітряної атаки були залучені: авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем (СБС) і мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 08:30, українська ППО знищила або подавила 110 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Напередодні, як повідомлялося, сили ППО збили 98 російських безпілотників, якими окупанти атакували Україну.

👉 Також нагадаємо, Зеленський заявив, що російські війська протягом останньої зими масовано застосовували різні види озброєння проти України. За його словами, зимові атаки рф включали 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб та майже 19 тисяч ударних БпЛА.