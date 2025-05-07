Нічна атака на Київ: у Солом’янському районі спалахнула пожежа

У ніч проти середи, 7 травня, в Києві пролунали потужні вибухи на тлі оголошення про загрозу ракетного обстрілу. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, у Солом’янському районі міста внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

📢 «Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі», — повідомив Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загоряння сталося в нежитловій будівлі. Наразі дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Мер Києва Віталій Кличко також поінформував, що на місце інциденту викликали медичні служби. Займання охопило складські приміщення на площі приблизно 300 квадратних метрів.

📢 «На місце падіння уламків викликали швидку. Горять складські приміщення площею близько 300 квадратних метрів», — написав Кличко.

Тим часом моніторингові Telegram-канали повідомили про ще один вибух у столиці. За їхніми даними, жодного нового запуску повітряної цілі зафіксовано не було.

Зокрема, канал «Київ ІНФО» припустив, що російські сили використовують вибухові пристрої із відтермінованою дією у своїх ракетах і безпілотниках. Саме цим може пояснюватися повторний вибух, який пролунав після основної хвилі обстрілу.

☝️ Нагадаємо, кілька днів тому внаслідок атаки російських дронів у Києві постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей.

Також повідомлялося, що увечері 6 травня росія завдала ракетного удару по передмістю Сум. Тоді загинули шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина і 41-річний чоловік. Вісім людей, серед них четверо дітей, отримали поранення, двоє — у критичному стані.