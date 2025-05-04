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Атаки дронів на Київ: руйнування, пожежі у трьох районах столиці

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки дронів на Київ: руйнування, пожежі у трьох районах столиці

У ніч на неділю, 4 травня, Київ зазнав чергової атаки російських дронів. Унаслідок нічної атаки на Київ зафіксовані руйнування та пожежі в трьох районах столиці, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС України).

📢 «Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!», — йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

⚠️ В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки зайнялася квартира на верхньому поверсі 12-поверхового будинку. Полум’я поширилось на покрівлю, частково зруйновано її перекриття.

За іншою адресою в цьому ж районі спалахнули сім автомобілів, припаркованих біля житлового будинку.

⚠️ У Святошинському районі пожежа охопила три одноповерхові приватні будинки.

⚠️ А в Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє покриття під залізничним мостом.

Загалом над ліквідацією наслідків атаки працювали 76 рятувальників і 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

☝️ Раніше повідомлялося, що під час дронової атаки вибухи лунали в Києві. У столиці було зафіксовано займання у житловому будинку.

👉 Також у ніч проти неділі, 4 травня, відбулась чергова атака дронами на Київ та Черкаси.
Внаслідок повітряного нападу на Черкаси, в місті пролунала серія потужних вибухів, виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Підрозділи ППО знищили 15 ворожих дронів. Водночас уламки збитих цілей спричинили значні пошкодження. Зафіксовано ушкодження житлових будинків, зокрема гуртожитку, а також об’єктів інфраструктури: складів меблевого підприємства, торговельної бази та садових споруд.

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