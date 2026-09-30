Немає роботи — немає й виплат? Як безробітному ВПО не втратити грошову підтримку

Працездатний переселенець може отримувати допомогу на проживання, навіть якщо не має роботи. Але після призначення виплат у нього є три місяці, щоб працевлаштуватися або скористатися одним з інших варіантів, передбачених державою.

Знайти роботодавця за цей час людина не зобов’язана: можна зареєструвати ФОП, розпочати незалежну професійну діяльність, звернутися по допомогу для здобуття економічної самостійності, подати заяву на грант чи мікрогрант для власної справи, ваучер на навчання або набути статусу безробітного. Саме такий перелік наводить Пенсійний фонд з посиланням на Порядок №332.

Тому поширене пояснення «три місяці без роботи — і виплати заберуть» не зовсім точне: проблема з виплатами виникає не через саму відсутність роботи, а якщо людина за цей час не зробила жодного з передбачених кроків. При цьому власне зайнятість — лише одна частина правил. Право на допомогу залежить також від майнового стану сім’ї: житла, автомобілів, великих покупок і заощаджень.

А вже з 22 жовтня почне діяти новий закон про ВПО: він змінить частину правил обліку та державної підтримки переселенців, але нинішня допомога по 2 та 3 тис. грн лише через набрання законом чинності не змінюється й не припиняється автоматично.

Хто зараз може отримувати виплати

Допомога на проживання становить 3 тис. грн на місяць для дітей та людей з інвалідністю і 2 тис. грн — для інших отримувачів. Умови її призначення визначає Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам №332. Станом на 30 вересня документ чинний у редакції від 10 вересня 2026 року.

Допомога передбачена, зокрема, для ВПО, які перемістилися з територій бойових дій або тимчасової окупації за умов, визначених Порядком, а також для людей, чиє житло знищене або пошкоджене до непридатного для проживання стану. Також перевіряють і майновий стан сім’ї.

Через що у виплатах можуть відмовити

Серед критеріїв — наявність у сім’ї транспортного засобу, з року випуску якого минуло менш як п’ять років. Для окремих транспортних засобів та життєвих обставин Порядок передбачає винятки.

Враховуються також великі покупки. Серед них — придбання на суму понад 100 тис. грн земельної ділянки, квартири, будинку, іншої нерухомості, цінних паперів, фінансових інструментів та інших активів, перелічених у Порядку. Актуальний перелік підстав для відмови оприлюднив Пенсійний фонд.

Але сума понад 100 тис. грн сама по собі ще не означає втрату допомоги. Порядок передбачає винятки. Зокрема, не враховуються витрати на будівельні матеріали та будівельні роботи, якщо в людини пошкоджене або знищене житло, а також оплата медичних, освітніх і житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла. Окремі винятки передбачені й для житла, придбаного або отриманого коштом державного чи місцевого бюджету, зруйнованого житла та нерухомості на територіях бойових дій або тимчасової окупації за умов, визначених Порядком.

Депозит і купівля валюти

Якщо член сім’ї має на депозитних рахунках загалом понад 100 тис. грн, це може бути підставою для відмови або припинення допомоги. ПФУ окремо пояснює, що наявність коштів перевіряють на перше число місяця, з якого призначається допомога, та під час її отримання. Докладне роз’яснення ПФУ.

Окреме обмеження стосується операцій із купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн. Є винятки, зокрема для валюти, придбаної для оплати визначених медичних, реабілітаційних, соціальних та освітніх послуг.

Якщо є квартира або будинок

Сам факт наявності нерухомості ще не означає автоматичної відмови. Значення має, де розташоване житло і чи придатне воно для проживання. Не враховується, зокрема, житло, документально визнане непридатним. Порядок передбачає виняток і для житлового приміщення площею менш як 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Так само житло на території, яка залишається окупованою або де тривають бойові дії за визначеними Порядком умовами, не прирівнюється до доступного житла на безпечній території. Ці критерії докладно викладені у роз’ясненні ПФУ щодо правил 2026 року.

Що саме треба зробити за три місяці без роботи

Для непрацюючої людини працездатного віку, на яку поширюється вимога щодо зайнятості, правило конкретне — протягом трьох місяців із дня призначення допомоги (навіть якщо допомогу призначають на 6 місяців) потрібно зробити одну з передбачених дій:

Працевлаштуватися. Це може бути офіційна робота за трудовим договором. Зареєструвати ФОП. Людина може оформити підприємницьку діяльність. Розпочати незалежну професійну діяльність. Йдеться про діяльність, оформлену в установленому законом порядку. Подати заяву на допомогу для здобуття економічної самостійності. Не потрібно за три місяці вже створити успішний бізнес — Порядок враховує саме звернення по відповідну допомогу. Подати заяву на мікрогрант або грант на власну справу. Подати заяву на ваучер на навчання. Це варіант для тих, кому для працевлаштування потрібна нова професія або перекваліфікація. Набути статусу безробітного. Це варіант для людини, яка готова працювати, але за три місяці роботи так і не знайшла.

Повний перелік наводить Пенсійний фонд у роз’ясненні щодо непрацюючих ВПО.

А якщо просто шукати роботу

Перегляд вакансій, надсилання резюме і співбесіди самі по собі не входять до цього переліку. Тобто ситуація «я три місяці шукав роботу, але мене нікуди не взяли» автоматично виплату не захищає. Якщо працевлаштуватися не вдалося, до закінчення строку потрібно виконати іншу передбачену Порядком умову — наприклад, набути статусу безробітного.

Закон не вимагає за будь-яку ціну знайти роботу, але вимагає формально зробити один із передбачених кроків.

Тому, якщо людина не сприяла своїй зайнятості одним із передбачених способів і не набула статусу безробітного протягом трьох місяців із дня призначення допомоги, виплату припиняють із місяця, що настає після закінчення цього строку. У цьому випадку шестимісячний строк, на який призначена допомога, не означає, що конкретна людина гарантовано отримуватиме її всі шість місяців незалежно від виконання вимог щодо зайнятості.

Кого правило трьох місяців не стосується

Порядок містить винятки для визначених категорій: людей з інвалідністю, осіб, які здійснюють догляд, батьків дітей певного віку та інших категорій.

Окремі правила діють і для сімей, де дитина не може навчатися очно. Частину цих умов у 2026 році змінила постанова Кабміну №390.

Тому коротка фраза «батьків правило не стосується» теж може бути неправильною: значення мають вік дитини, склад сім’ї та інші обставини.

Після шести місяців починають діяти інші правила

Тримісячна вимога щодо зайнятості та продовження допомоги після шести місяців — різні речі.

Статус безробітного може дозволити виконати вимогу перших трьох місяців, але це не означає автоматичного права на наступний шестимісячний період. Після завершення періоду перевіряють, чи відповідає сім’я умовам продовження допомоги: її склад, доходи, майновий стан та належність до категорій, визначених Порядком.

Звідки взялися 10 380 гривень

У 2026 році для частини отримувачів граничний середньомісячний сукупний дохід становить 10 380 грн на одного отримувача в сім’ї. Це чотири прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність: 2595 грн × 4. Такий розрахунок наводить Пенсійний фонд.

Але 10 380 грн — це не «максимальна зарплата ВПО» і не універсальна межа, після якої будь-яка людина автоматично втрачає допомогу. Цей критерій застосовується при продовженні виплат у випадках, передбачених Порядком.

Для низки категорій допомогу продовжують без урахування сукупного доходу сім’ї. Це, зокрема, люди з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю, визначені категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також пенсіонери за окремою нормою.

Для пенсіонера діє окремий критерій: якщо розмір пенсії не перевищує 10 380 грн, допомога продовжується автоматично. При цьому зарплата працюючого пенсіонера не впливає на таке автоматичне продовження, що окремо пояснив ПФУ.

Допомогу тепер можна отримувати до 36 місяців

У вересні уряд знову змінив Порядок: Постановою Кабміну №1087 від 3 вересня 2026 року максимальну кількість шестимісячних періодів виплати збільшили до шести. Постанова набрала чинності 10 вересня та застосовується з 1 вересня. Шість періодів по шість місяців — це максимум 36 місяців.

Але це не означає гарантовані три роки допомоги для кожного ВПО. На кожному наступному етапі людина або сім’я повинна й надалі відповідати умовам програми.

Що зміниться 22 жовтня

22 жовтня 2026 року набуде чинності новий Закон №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Він змінює законодавчу основу державної політики щодо ВПО, але не встановлює замість нинішніх 2 та 3 тис. грн інший розмір допомоги.

Тому 22 жовтня нинішні виплати лише через набрання законом чинності автоматично не припиняться.

Докладно нові правила ми вже розбирали в матеріалі Ірта-fax «Нові правила для ВПО: що зміниться з 22 жовтня».

Так, для тих, хто вже має статус ВПО, новий закон містить перехідні норми. Наприклад, стара довідка ВПО не стає недійсною 22 жовтня лише через набрання новим законом чинності. Перереєстровуватися всім переселенцям у цей день також не потрібно.

Натомість новий закон вводить низку інших змін — щодо обліку, оцінювання потреб ВПО та державної підтримки. Частину практичних механізмів ще має додатково врегулювати Кабмін.

Якщо роботи немає, головне — не пропустити строк

Три місяці не означають, що людина зобов’язана за цей час за будь-яку ціну знайти роботодавця. Але до завершення строку в державних реєстрах має з’явитися одна з передбачених Порядком підстав: працевлаштування, підприємницька або незалежна професійна діяльність, звернення по одну з програм підтримки чи навчання або статус безробітного.

Тому найбільший ризик для людини, яка роботу так і не знайшла, — просто чекати закінчення трьох місяців. Якщо жодна з передбачених дій не оформлена, після тримісячного місячного періоду виплату однозначно скасують.

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