ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив про нібито згоду Зеленського «пригальмувати» удари по російських НПЗ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про нібито згоду Зеленського «пригальмувати» удари по російських НПЗ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 28.09.2026

Президент США Дональд Трамп знову пов’язав проблеми з постачанням дизельного пального з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Він стверджує, що попросив шостого президента України В.О. Зеленського зменшити інтенсивність цих атак і нібито отримав позитивну відповідь.

Про це американський президент сказав у розмові з журналісткою Fox News 27 вересня. Запис оприлюднив LiveNOW from FOX. Водночас наведена Трампом відповідь Зеленського відома лише з його переказу. Публічна позиція українського президента передбачає взаємне припинення ударів по енергетиці.

Що Трамп сказав про удари по НПЗ

За словами глави Білого дому, пошкодження російських підприємств, які виробляють дизельне пальне, створює труднощі для світового ринку. Він заявив, що пов’язує цю проблему насамперед із війною росії проти України, а не із ситуацією на Близькому Сході.

📢 «Я говорив із президентом Зеленським, я сказав: “Вам потрібно пригальмувати з НПЗ”», — розповів Трамп.

На запитання про реакцію українського президента він приписав Зеленському відповідь: «Ну, ми, ймовірно, так і зробимо».

Трамп пояснив своє прохання побоюваннями, що подальші удари можуть створити «світову проблему». Також він додав, що український президент «може займатись й іншими справами».

При цьому американський лідер не навів конкретних умов, строків або інших подробиць можливої домовленості. Його переказ розмови не підтверджує ухвалення Україною рішення про одностороннє припинення атак.

Зеленський говорить про взаємне енергетичне перемир’я

Український президент раніше неодноразово пояснював, що припинення ударів по російських енергетичних об’єктах має супроводжуватися припиненням атак на українську інфраструктуру.

Зокрема, у зверненні 14 вересня, оприлюдненому на офіційному сайті президента, Зеленський підтримав американську пропозицію щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. Водночас він наголосив: деескалація потребує реальної та довгострокової готовності росії припинити атаки.

📢 «Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура — усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів», — заявив тоді глава держави.

Після переговорів із Трампом 22 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський також пояснював, що Україна завдає ударів у відповідь на російські атаки. Обговорення припинення вогню, за його словами, має включати припинення ударів по енергетичних системах. Цю позицію зафіксовано у стенограмі трансляції його спілкування з журналістами на CNN.

Трамп порушує тему російських НПЗ не вперше: ще 13 вересня він публічно закликав Зеленського припинити такі удари, пов’язуючи їх із ситуацією на ринку дизелю.

👉 Також нагадаємо, що розвідувальні служби низки країн мають інформацію про наміри росії розширити війну та свою активність на інші держави, а можливо, й на інші регіони світу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Перша зустріч від початку вторгнення: про що Вадефуль говорив із лавровим

ПОЛІТИКА

росія змінює тактику атак дронами залежно від погоди — Ігнат

ВІЙНА

Два удари за добу: на Київщині згорів склад, який використовував McDonald’s

ВАЖЛИВО

Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидія

ПОДІЇ

Маніпуляція: Франція опинилася в «борговій ямі» через економічні удари Росії

СТОПФЕЙК

До 3 млн грн на житло для ВПО з Луганщини: кому погасять 99,99% кредиту

ВПО

Пробіг 4 200 км, щоб привернути увагу до війни в Україні – у Львові швейцарський спортсмен завершив 60-денний марафон

ПОДІЇ

Удари по дата-центрах спричинили перебої з українським телебаченням

СУСПІЛЬСТВО

Хліб із неба для міста, яке морять голодом: що відбувається в Олешках

ВІЙНА

Нафтогаз повідомив про критичні руйнування на Полтавщині після удару балістикою

ВАЖЛИВО

В окупованих Олешках залишаються близько 40 дітей: люди можуть харчуватися раз на день

ПОДІЇ

Тайвань очікує зброї і заявляє, що США розуміють загрозу з боку Китаю

ПОЛІТИКА

Пенсіонерам-ВПО спрощують отримання пенсій: що зміниться з 22 жовтня

ВПО

Психіатри оцінили стан підозрюваного в нападі на абатство в Польщі

КРИМІНАЛ

Саудівська Аравія відновила прокачування нафти трубопроводом Схід-Захід — ЗМІ

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип