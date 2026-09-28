Трамп заявив про нібито згоду Зеленського «пригальмувати» удари по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп знову пов’язав проблеми з постачанням дизельного пального з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Він стверджує, що попросив шостого президента України В.О. Зеленського зменшити інтенсивність цих атак і нібито отримав позитивну відповідь.

Про це американський президент сказав у розмові з журналісткою Fox News 27 вересня. Запис оприлюднив LiveNOW from FOX. Водночас наведена Трампом відповідь Зеленського відома лише з його переказу. Публічна позиція українського президента передбачає взаємне припинення ударів по енергетиці.

Що Трамп сказав про удари по НПЗ

За словами глави Білого дому, пошкодження російських підприємств, які виробляють дизельне пальне, створює труднощі для світового ринку. Він заявив, що пов’язує цю проблему насамперед із війною росії проти України, а не із ситуацією на Близькому Сході.

📢 «Я говорив із президентом Зеленським, я сказав: “Вам потрібно пригальмувати з НПЗ”», — розповів Трамп.

На запитання про реакцію українського президента він приписав Зеленському відповідь: «Ну, ми, ймовірно, так і зробимо».

Трамп пояснив своє прохання побоюваннями, що подальші удари можуть створити «світову проблему». Також він додав, що український президент «може займатись й іншими справами».

При цьому американський лідер не навів конкретних умов, строків або інших подробиць можливої домовленості. Його переказ розмови не підтверджує ухвалення Україною рішення про одностороннє припинення атак.

Зеленський говорить про взаємне енергетичне перемир’я

Український президент раніше неодноразово пояснював, що припинення ударів по російських енергетичних об’єктах має супроводжуватися припиненням атак на українську інфраструктуру.

Зокрема, у зверненні 14 вересня, оприлюдненому на офіційному сайті президента, Зеленський підтримав американську пропозицію щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. Водночас він наголосив: деескалація потребує реальної та довгострокової готовності росії припинити атаки.

📢 «Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура — усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів», — заявив тоді глава держави.

Після переговорів із Трампом 22 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський також пояснював, що Україна завдає ударів у відповідь на російські атаки. Обговорення припинення вогню, за його словами, має включати припинення ударів по енергетичних системах. Цю позицію зафіксовано у стенограмі трансляції його спілкування з журналістами на CNN.

Трамп порушує тему російських НПЗ не вперше: ще 13 вересня він публічно закликав Зеленського припинити такі удари, пов’язуючи їх із ситуацією на ринку дизелю.

👉 Також нагадаємо, що розвідувальні служби низки країн мають інформацію про наміри росії розширити війну та свою активність на інші держави, а можливо, й на інші регіони світу.