Окупаційного «воєнкома» із Сорокиного підозрюють у примусовій мобілізації 620 чоловіків

СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах так званому «військовому комісару Краснодонського району лнр». За даними слідства, з 2023 року він разом зі спільниками організував примусовий призов 620 чоловіків з окупованої Луганщини до армії рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Крім мобілізації, правоохоронці задокументували примусове взяття на військовий облік ще понад 1200 цивільних мешканців Сорокинського району.

Як встановило слідство, фігурант раніше був учасником незаконних збройних формувань. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії його призначили на посаду в окупаційному «військкоматі».

За інформацією СБУ, він співпрацював із представниками міноборони рф та виконував вказівки очільника окупаційної адміністрації леоніда пасічника. На цій посаді підозрюваний організовував систематичне примусове залучення місцевих цивільних до російського війська.

Від військового обліку до відправлення у частини рф

Слідчі стверджують, що фігурант керував усіма етапами незаконної мобілізації. Він готував плани призову та погоджував їх з окупаційною адміністрацією, організовував первинний військовий облік мешканців і проходження ними медичних комісій.

Після цього «воєнком», за даними правоохоронців, формував групи мобілізованих та забезпечував їхнє відправлення до військових частин держави-агресора.

Серед задокументованих епізодів — перевезення примусово мобілізованих жителів району до міста Батайськ Ростовської області рф у квітні 2025 року. Загалом встановлені СБУ факти охоплюють кампанії примусового призову, які проводили з 2023 року.

Окремо Служба безпеки повідомила про участь підозрюваного у пропагандистських заходах серед молоді. За версією слідства, він відвідує навчальні заклади й агітує підлітків вступати до російської армії, вихваляючи «високі заробітки та соціальний статус» військовослужбовців рф.

⚖️На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. У СБУ зазначають, що йдеться про порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо депутата Сіверськодонецької районної ради Луганської області, який тривалий час очолював міську багатопрофільну лікарню. Йому інкримінують незаконне збагачення та привласнення майна в особливо великих розмірах.