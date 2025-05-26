Нацбанк замислився про оновлення дизайну гривні

Національний банк України (НБУ) розпочинає широке суспільне обговорення, яке має стати першим кроком до оновлення національної валюти — гривні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у колонці для NV, закликавши українців долучитися до формування нового дизайну.

📢 «Гроші – те, що возвеличує та фіксує нашу історію, досягнення, а сьогодні ще й може бути частиною нашого свідомого відходу від усього, що пов’язує Україну з росією. У битві сенсів гривня має бути нашою зброєю. Тож маємо нагоду розпочати таку дискусію в суспільстві, яка має стати всеукраїнською», — наголосив Пишний.

🕰️ За його словами, існуюча концепція дизайну гривні, яка була затверджена у 1992 році, вже морально застаріла. Автори першої серії банкнот — художники Василь Лопата та Борис Максимов — створили образи історичних постатей на лицьовому боці, а на зворотному — архітектурні пам’ятки, пов’язані з їх діяльністю.

📌 Цей принцип залишався незмінним для чотирьох поколінь гривні. Минуло вже 30 років. Змінилася Україна, змінилися українці. Водночас як зазначає очільник НБУ, зараз Україна переживає нову епоху, що вимагає нових символів.

📢 «Ми пишемо нову визначальну сторінку історії — на полі бою та в серцях героїв. Банкноти, які впродовж наступних десятиліть розповідатимуть про цей переломний момент, ми маємо створити разом», — підкреслив Пишний.

Нацбанк не планує негайно змінювати дизайн гривні, однак закликає до активного діалогу — якими мають бути українські гроші, щоб резонувати з теперішньою ідентичністю нації.

🪙 Окрім нового дизайну купюр, НБУ також пропонує змінити назву розмінних монет — з «копійок» на «шаги». У Нацбанку пояснили, що це — спроба відновити історичну справедливість, провести дерусифікацію і повернутися до власних національних традицій.

🔄 Нові монети карбуватимуться з написом «шаг», а чинні копійки поки що залишатимуться в обігу.

☝️ Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) подав до Верховної Ради України та просить внести на розгляд пакет законопроєктів, які передбачають перейменування розмінної монети з копійки на шаг.