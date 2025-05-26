Понеділок, 26 Травня, 2025
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Нацбанк замислився про оновлення дизайну гривні

Денис Молотов
Денис Молотов
Нацбанк замислився про оновлення дизайну гривні

Національний банк України (НБУ) розпочинає широке суспільне обговорення, яке має стати першим кроком до оновлення національної валюти — гривні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у колонці для NV, закликавши українців долучитися до формування нового дизайну.

📢 «Гроші – те, що возвеличує та фіксує нашу історію, досягнення, а сьогодні ще й може бути частиною нашого свідомого відходу від усього, що пов’язує Україну з росією. У битві сенсів гривня має бути нашою зброєю. Тож маємо нагоду розпочати таку дискусію в суспільстві, яка має стати всеукраїнською», — наголосив Пишний.

🕰️ За його словами, існуюча концепція дизайну гривні, яка була затверджена у 1992 році, вже морально застаріла. Автори першої серії банкнот — художники Василь Лопата та Борис Максимов — створили образи історичних постатей на лицьовому боці, а на зворотному — архітектурні пам’ятки, пов’язані з їх діяльністю.

📌 Цей принцип залишався незмінним для чотирьох поколінь гривні. Минуло вже 30 років. Змінилася Україна, змінилися українці. Водночас як зазначає очільник НБУ, зараз Україна переживає нову епоху, що вимагає нових символів.

📢 «Ми пишемо нову визначальну сторінку історії — на полі бою та в серцях героїв. Банкноти, які впродовж наступних десятиліть розповідатимуть про цей переломний момент, ми маємо створити разом», — підкреслив Пишний.

Нацбанк не планує негайно змінювати дизайн гривні, однак закликає до активного діалогу — якими мають бути українські гроші, щоб резонувати з теперішньою ідентичністю нації.

🪙 Окрім нового дизайну купюр, НБУ також пропонує змінити назву розмінних монет — з «копійок» на «шаги». У Нацбанку пояснили, що це — спроба відновити історичну справедливість, провести дерусифікацію і повернутися до власних національних традицій.

🔄 Нові монети карбуватимуться з написом «шаг», а чинні копійки поки що залишатимуться в обігу.

☝️ Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) подав до Верховної Ради України та просить внести на розгляд пакет законопроєктів, які передбачають перейменування розмінної монети з копійки на шаг.

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