Наступна зустріч «Рамштайн» за участі міністра оборони США

Наступне засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у понеділок, 21 липня, у режимі онлайн. Про це напередодні повідомила делегація Великої Британії при НАТО у соцмережі Х (колишній Twitter). За її інформацією, Великобританія та Німеччина спільно співголовуватимуть на цьому черговому засіданні.

Серед очікуваних учасників — міністр оборони США Піт Гегсет, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також новий командувач сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич.

Варто зазначити, що у червні поточного року міністр оборони США вперше пропустив засідання «Рамштайну». Тоді Сполучені Штати представляв посол США при НАТО.

Остання, 28-ма зустріч Рамштайну відбулася 4 червня. Тоді країни-партнери оголосили про рекордні обсяги військової допомоги Україні, а також анонсували нові пакети підтримки на мільярди доларів.

Особлива увага була приділена поставкам дронів, систем протиповітряної оборони, артилерії, а також розвитку виробництва зброї безпосередньо в Україні.

Очікується, що 21 липня на засіданні «Рамштайн» сторони обговорять подальші кроки з координації допомоги, підсилення обороноздатності та забезпечення ефективної підтримки Збройних сил України.