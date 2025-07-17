У Німеччині підтвердили дату чергового засідання Рамштайн

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на понеділок, 21 липня. Про це Суспільному повідомив речник міністерства оборони Німеччини.

📢 «Запрошення для ЗМІ буде надіслано протягом наступних днів з подальшими подробицями», — зазначив представник оборонного відомства ФРН.

Напередодні генерал-майор Крістіан Фройдінг, координатор штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини, під час візиту до Києва підтвердив, що наступне засідання Рамштайн відбудеться найближчими днями в онлайн-форматі.

☝️ Контактна група у форматі Рамштайн об’єднує представників десятків країн, які координують міжнародну військову підтримку України.

📌 Передостання зустріч — 27-ма — відбулася 11 квітня у штаб-квартирі НАТО. Участь у ній взяли делегації з понад 50 країн. Вперше в історії Рамштайну зустріч пропустили представники США — глава Пентагону Геґсет не був присутнім навіть у режимі відеозв’язку.

Водночас європейські партнери України пообіцяли військову допомогу на понад 21 мільярд євро.

📌 Остання, 28-ма зустріч, відбулася 4 червня. За її підсумками країни-учасниці анонсували рекордні пакети військової допомоги Україні.

Фокус зустрічі був зосереджений на таких напрямках, як:

постачання дронів;

розширення систем протиповітряної оборони;

артилерійське озброєння;

підтримка українського ВПК, зокрема локальне виробництво озброєнь.

👉 Також нагадаємо, що Україна отримає величезні обсяги військової допомоги — системи ППО, ракети і боєприпаси — відповідно до нової угоди, укладеної між США та НАТО.