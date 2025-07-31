Народний депутат Костюк вийшов з фракції “Слуга народу”

У четвер, 31 липня, під час пленарного засідання Верховної Ради народний депутат Дмитро Костюк оголосив про свій вихід з фракції «Слуга народу». Це рішення він публічно оголосив з парламентської трибуни, трансляція велася на телеканалі «Рада». Також про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Я виходжу з депутатської фракції “Слуга народу”. Це моя реакція на голосування минулого тижня (щодо законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП)», – заявив депутат.

☝️ У своїй промові Костюк нагадав про участь у Революції Гідності та підтримку європейського курсу України. Він підкреслив, що, попри недоліки у роботі НАБУ та САП, саме створення антикорупційної інфраструктури було одним з ключових досягнень революції.

📢 «Так, є багато питань до НАБУ і САП. Піару багато, а посадок топ-корупціонерів – замало. Але сама антикорупційна система — це один із головних результатів Революції Гідності», – зазначив він.

🔹 За словами Костюка, його перемога на мажоритарному окрузі у Житомирській області стала можливою завдяки підтримці президента Володимира Зеленського. Однак, на його думку, нинішній напрям діяльності фракції йому чужий.

📢 «Я був обраний завдяки президенту. Я його підтримував. Але коли фракцію змушують голосувати за речі, які я не приймаю, якщо у фракції такі лідери — це вже не моя фракція», – резюмував депутат.

📝 Дмитро Костюк має журналістське минуле та був обраний до парламенту по мажоритарному округу.

📌 Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 у другому читанні. Цей документ посилив вплив генерального прокурора на роботу НАБУ та САП. Водночас ухвалення закону викликало резонанс у суспільстві та спричинило акції протесту в Києві та низці інших міст.

✍️ Попри суспільний тиск, документ підписали і голова парламенту Руслан Стефанчук, і шостий президент України Зеленський. Втім, уже 24 липня, на тлі занепокоєнь з боку міжнародних партнерів, глава держави вніс до Верховної Ради новий законопроєкт, що передбачає скасування обмежень, встановлених попереднім законом.