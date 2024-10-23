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Нардепку Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) взяли на поруки Арахамії та Кім

Денис Молотов
Денис Молотов
Нардепку Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) взяли на поруки Арахамії та Кім

Народну депутатку від партії «Слуга народу» Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) відпустили на поруки 23 жовтня. Вищий антикорупційний суд України обрав їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Як стало відомо, за Кормишкіну (Аллахвердієву) поручилися голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про це повідомили Transparency International Ukraine та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Суд також наклав на народну депутатку Кормишкіну низку зобов’язань, зокрема, вона має здати всі свої закордонні паспорти. Термін дії цих обов’язків встановлено на два місяці.

Варто зазначити, що до Верховної Ради Ірина Кормишкіна потрапила під прізвищем Аллахвердієва. У 2023 році нардепка змінила його після другого шлюбу.

📌 16 жовтня депутатці оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму 20 мільйонів гривень. За версією слідства, у народної депутатки не було офіційних доходів або заощаджень, достатніх для придбання будинку під Одесою.

📌 18 жовтня чоловік Ірини Кормишкіної, миколаївський бізнесмен та колишній депутат Миколаївської облради Юрій Кормишкін, повідомив, що його дружина отримала спадщину від батька.

☝️ Також нагадаємо, що у 2020 році в інтернеті поширилось відео, де глава партії та керівник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія обговорювали Аллахвердієву, використовуючи порівняння з «корабельною сосною».

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