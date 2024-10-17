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Народній депутатці висунуто підозру в незаконному збагаченні

Денис Молотов
Денис Молотов
Народній депутатці висунуто підозру в незаконному збагаченні

Правоохоронні органи висунули підозру чинній народній депутатці у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в четвер, 17 жовтня.

Як зазначає видання “Українська правда”, йдеться про депутатку від партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву (прізвище на цей час – Кормишкіна).

За даними слідства, народна обраниця у період 2021-2022 років набула активів на понад 20 мільйонів гривень. Це суттєво перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей час.

Встановлено, що її дохід та заощадження за вказаний період не перевищували 2,7 мільйона гривень, які були витрачені на інші потреби.

Отримані кошти, згідно з розслідуванням, депутатка використала для придбання будинку поблизу Одеси через юридичну особу, де й проживає.

Депутатці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Розслідування щодо можливого незаконного збагачення Аллахвердієвої було ініційовано ще у листопаді 2022 року.

📌 Варто зазначити, що у 2020 році в інтернеті поширили відео, де глава партії та керівник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко та Давид Арахамія обговорювали Аллахвердієву, використовуючи порівняння з «корабельною сосною».

☝️ Також нагадаємо, що нинішній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутати готові у повному складі вирушити на фронт. Але це станеться тільки після того, як це зроблять їхні колеги з «Європейської Солідарності».

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