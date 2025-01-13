Найвищі ціни за 8 років на яблука в Україні – аналітики

Ціни на яблука в Україні досягли рекордного рівня за останні вісім років. За даними аналітиків моніторингового проєкту EastFruit, фермерські господарства продають фрукти за ціною від 25 до 32 гривень за кілограм.

📢 «Сьогодні (на 12 січня – ред.) якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг (0,59-0,76 дол./кг), залежно від сорту, якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – йдеться у повідомленні.

Різке зростання цін зумовлене активізацією торгівлі, а також значним підвищенням попиту на цей продукт, зазначають виробники.

За словами експертів, якісних яблук на внутрішньому ринку не вистачає, що також впливає на вартість. Більшість фермерів пропонує продукцію нижчої якості, яка втратила свої характеристики через тривале зберігання. Тим часом яблука преміумкласу здебільшого експортують або планують продавати ближче до весни.

Станом на зараз, яблука в Україні коштують у середньому на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що зростання попиту на продовольчу картоплю спричинило підвищення її цін. Україна активно імпортує картоплю з Польщі та Литви.

☝️ Нагадаємо, що рейтингове агентство Fitch Ratings залишило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту (RD)