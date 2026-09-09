ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Запоріжжі російський дрон атакував бригаду енергетиків

Денис Молотов
Денис Молотов
На Запоріжжі російський дрон атакував бригаду енергетиків
Фото: наслідки російської атаки / «Запоріжжяобленерго» / 09.09.2026

Уранці 9 вересня російський безпілотник атакував автомобіль бригади «Запоріжжяобленерго» в Запорізькому районі. Працівники їхали відновлювати електропостачання після обстрілів. Люди не постраждали, проте транспорт зазнав численних пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба підприємства. Інформацію також оприлюднило Суспільне Запоріжжя.

Атака на енергетиків дорогою до знеструмленої громади
На Запоріжжі російський дрон атакував бригаду енергетиків 01
Фото: наслідки російської атаки / «Запоріжжяобленерго» / 09.09.2026

За словами керівника компанії Андрія Стасевського, під удар потрапила бригада Запорізького РЕМ. Енергетики прямували до громади, яка залишилася без світла напередодні через російські обстріли.

📢 «Сьогодні вранці бригада Запорізького РЕМ їхала відновлювати електропостачання в одній з громад, що була знеструмлена напередодні через обстріли загарбників. По дорозі енергетиків атакував ворожий БпЛА. На щастя, минулося без постраждалих, автотранспорт внаслідок вибуху зазнав численних пошкоджень», — розповів Андрій Стасевський.

Друга атака від початку вересня

Керівник «Запоріжжяобленерго» назвав цей удар другою прицільною атакою на працівників підприємства від початку місяця.

Попередня сталася наприкінці минулого тижня. Тоді російський дрон атакував енергетиків під час аварійно-відновлювальних робіт. Один працівник Запорізького РЕМ зазнав поранень.

Напередодні, 8 вересня, у Запоріжжі через пошкодження високовольтної повітряної лінії без електропостачання залишилися понад 23,5 тисячі споживачів. Серед них — побутові та юридичні споживачі.

👉 Також нагадаємо, що вранці 9 вересня російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва. За оновленими даними Київської міської військової адміністрації, постраждали щонайменше шестеро людей

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Київ 8 вересня: двоє загиблих, понад 50 об’єктів пошкоджено

ВАЖЛИВО

Кремінська громада: навчання та виплати школярам у 2026 році

ЛУГАНЩИНА

Трамп планує зателефонувати путіну, а потім Зеленському – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Італії, стартувавши 19-м

СПОРТ

Жінки, мир, безпека: Луганщина представила два проєкти

ЛУГАНЩИНА

OpenAI заявила, що її AI-агенти вже виконують у 3,1 раза більше роботи, ніж дослідники

ТЕХНОЛОГІЇ

«Не бачу сенсу платити»: як міністр Улютін вирішив зекономити на людях з інвалідністю

ВЛАДА

Рубіо: для відновлення переговорів можуть розробити дорожню карту

ВАЖЛИВО

Будинок у Козині: що з’ясували Bihus.Info та як відповів Кравченко

ВАЖЛИВО

В Україні повністю оновлять систему оголошення повітряних тривог

ВАЖЛИВО

ООН закликала заборонити автономну зброю після повідомлень про російські ШІ-дрони в Україні

ВІЙНА

Красноріченська громада виплатила понад мільйон гривень ветеранам і родинам загиблих

ЛУГАНЩИНА

В Україні відтепер розірвання шлюбу дозволено онлайн

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Києві

ВАЖЛИВО

Трамп натякнув на дозвіл Україні виробляти ракети Patriot

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип