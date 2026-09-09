На Запоріжжі російський дрон атакував бригаду енергетиків

Уранці 9 вересня російський безпілотник атакував автомобіль бригади «Запоріжжяобленерго» в Запорізькому районі. Працівники їхали відновлювати електропостачання після обстрілів. Люди не постраждали, проте транспорт зазнав численних пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба підприємства. Інформацію також оприлюднило Суспільне Запоріжжя.

Атака на енергетиків дорогою до знеструмленої громади

За словами керівника компанії Андрія Стасевського, під удар потрапила бригада Запорізького РЕМ. Енергетики прямували до громади, яка залишилася без світла напередодні через російські обстріли.

📢 «Сьогодні вранці бригада Запорізького РЕМ їхала відновлювати електропостачання в одній з громад, що була знеструмлена напередодні через обстріли загарбників. По дорозі енергетиків атакував ворожий БпЛА. На щастя, минулося без постраждалих, автотранспорт внаслідок вибуху зазнав численних пошкоджень», — розповів Андрій Стасевський.

Друга атака від початку вересня

Керівник «Запоріжжяобленерго» назвав цей удар другою прицільною атакою на працівників підприємства від початку місяця.

Попередня сталася наприкінці минулого тижня. Тоді російський дрон атакував енергетиків під час аварійно-відновлювальних робіт. Один працівник Запорізького РЕМ зазнав поранень.

Напередодні, 8 вересня, у Запоріжжі через пошкодження високовольтної повітряної лінії без електропостачання залишилися понад 23,5 тисячі споживачів. Серед них — побутові та юридичні споживачі.

👉 Також нагадаємо, що вранці 9 вересня російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва. За оновленими даними Київської міської військової адміністрації, постраждали щонайменше шестеро людей