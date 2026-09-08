Атака на Київ 8 вересня: двоє загиблих, понад 50 об’єктів пошкоджено

Унаслідок російського комбінованого удару по Києву в ніч проти 8 вересня загинули двоє людей, ще 16 постраждали. Пошкоджено понад 50 об’єктів, серед яких житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС і підприємство з виробництва борошна.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, вибухи у столиці лунали майже п’ять годин.
📢 «Зафіксовані руйнування у багатьох районах. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей у Солом’янському районі. Кількість постраждалих жителів збільшилася до 16. Всім надається необхідна допомога», — написав він.
🔹 Рятувальники визволили 13 людей
Під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей. Частина мешканців опинилася заблокованою у приміщеннях через пошкодження будинків.
📢 «Рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин. Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС», — розповів Вигівський.
На момент його повідомлення у столиці працювали понад 300 рятувальників і поліціянтів. На семи локаціях вони гасили пожежі та розбирали завали. Правоохоронці також документували наслідки обстрілу й приймали заяви про знищене та пошкоджене майно.
📢 «Це все відбувається під звуки чергової повітряної тривоги», — додав міністр.
🔹 Що пошкоджено в районах столиці
За повідомленнями ДСНС, руйнування та пожежі зафіксували в кількох районах Києва.
- Голосіївський район. У 26-поверховій нежитловій будівлі пошкоджені конструкції на рівні 23-го поверху. Пожежі там не виникло.
За іншою адресою загорівся гараж. Вогонь поширився на сусідню нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.
Ще двох людей вивели з квартири 16-поверхового житлового будинку. Через пошкодження від вибухової хвилі вони не могли самостійно залишити помешкання.
Згодом ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі складської будівлі за однією адресою. На іншій локації локалізували один з осередків горіння.
- Солом’янський район. У житловій п’ятиповерхівці були заблоковані мешканці. Надзвичайники врятували десятьох людей. Ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС. За інформацією МВС, саме в цьому районі загинули двоє людей.
- Дарницький район. На території приватного домоволодіння горів гараж. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.
- Подільський район. Обстріл спричинив займання складської будівлі, автомобілів і гаражних боксів. В одному з подальших повідомлень ДСНС зазначила, що пожежу нежитлової будівлі локалізували. На іншій локації загасили одноповерхове складське приміщення.
- Дніпровський район. Рятувальники працювали на пожежі в гаражах. Загоряння трав’яного настилу, яке також виникло внаслідок обстрілу, ліквідували.
- Шевченківський район. Після атаки загорілася складська будівля. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи.
ℹ️ Де постраждалі можуть отримати допомогу
У столиці працюють мобільні сервісні центри МВС, де можна відновити документи. Для мешканців пошкоджених будинків також розгорнули районні штаби підтримки.
За інформацією КМДА, 8 вересня допомогу надають за такими адресами:
- Солом’янський район: вулиця Ушинського, 32, спеціалізована школа № 64. Штаб працює до 20:00. Контактний телефон: 097 532-09-79.
- Голосіївський район: мобільний штаб біля будинку на вулиці Козацькій, 97. Телефони соціальних менеджерів: 095 494-69-31, 095 494-69-67.
💥 Удень Київ знову зазнав атаки
Окремо КМДА повідомила про наслідки денної атаки 8 вересня. У Солом’янському районі уламки безпілотника спричинили пошкодження та пожежу в чотириповерховій офісній будівлі.
Станом на 11:58 тривала евакуація людей із верхніх поверхів. Попередньо міська влада повідомляла про постраждалих, не уточнюючи їх кількості.
Наведені МВС дані про двох загиблих і 16 постраждалих стосуються нічного комбінованого удару.
Цієї ночі російських атак також зазнали Київщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Сумщина. Вранці на Сумщині безпілотник атакував потяг Київ — Суми. За повідомленням ДСНС, пасажири завчасно залишили вагони. Рятувальники загасили пожежу й евакуювали 90 людей. Попередньо, постраждалих там немає.
👉 Також нагадаємо, що раніше у Фастівському районі на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла внаслідок російського удару.