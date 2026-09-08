Атака на Київ 8 вересня: двоє загиблих, понад 50 об’єктів пошкоджено

Унаслідок російського комбінованого удару по Києву в ніч проти 8 вересня загинули двоє людей, ще 16 постраждали. Пошкоджено понад 50 об’єктів, серед яких житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС і підприємство з виробництва борошна.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, вибухи у столиці лунали майже п’ять годин.

📢 «Зафіксовані руйнування у багатьох районах. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей у Солом’янському районі. Кількість постраждалих жителів збільшилася до 16. Всім надається необхідна допомога», — написав він.

🔹 Рятувальники визволили 13 людей

Під час ліквідації наслідків атаки вдалося врятувати 13 людей. Частина мешканців опинилася заблокованою у приміщеннях через пошкодження будинків.

📢 «Рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин. Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС», — розповів Вигівський.

На момент його повідомлення у столиці працювали понад 300 рятувальників і поліціянтів. На семи локаціях вони гасили пожежі та розбирали завали. Правоохоронці також документували наслідки обстрілу й приймали заяви про знищене та пошкоджене майно.

📢 «Це все відбувається під звуки чергової повітряної тривоги», — додав міністр.

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🔹 Що пошкоджено в районах столиці

За повідомленнями ДСНС, руйнування та пожежі зафіксували в кількох районах Києва.

Голосіївський район. У 26-поверховій нежитловій будівлі пошкоджені конструкції на рівні 23-го поверху. Пожежі там не виникло.

За іншою адресою загорівся гараж. Вогонь поширився на сусідню нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Ще двох людей вивели з квартири 16-поверхового житлового будинку. Через пошкодження від вибухової хвилі вони не могли самостійно залишити помешкання.

Згодом ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі складської будівлі за однією адресою. На іншій локації локалізували один з осередків горіння.

Солом’янський район. У житловій п’ятиповерхівці були заблоковані мешканці. Надзвичайники врятували десятьох людей. Ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС. За інформацією МВС, саме в цьому районі загинули двоє людей.

У житловій п’ятиповерхівці були заблоковані мешканці. Надзвичайники врятували десятьох людей. Ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС. За інформацією МВС, саме в цьому районі загинули двоє людей. Дарницький район. На території приватного домоволодіння горів гараж. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.

На території приватного домоволодіння горів гараж. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Подільський район. Обстріл спричинив займання складської будівлі, автомобілів і гаражних боксів. В одному з подальших повідомлень ДСНС зазначила, що пожежу нежитлової будівлі локалізували. На іншій локації загасили одноповерхове складське приміщення.

Обстріл спричинив займання складської будівлі, автомобілів і гаражних боксів. В одному з подальших повідомлень ДСНС зазначила, що пожежу нежитлової будівлі локалізували. На іншій локації загасили одноповерхове складське приміщення. Дніпровський район. Рятувальники працювали на пожежі в гаражах. Загоряння трав’яного настилу, яке також виникло внаслідок обстрілу, ліквідували.

Рятувальники працювали на пожежі в гаражах. Загоряння трав’яного настилу, яке також виникло внаслідок обстрілу, ліквідували. Шевченківський район. Після атаки загорілася складська будівля. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи.

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ℹ️ Де постраждалі можуть отримати допомогу

У столиці працюють мобільні сервісні центри МВС, де можна відновити документи. Для мешканців пошкоджених будинків також розгорнули районні штаби підтримки.

За інформацією КМДА, 8 вересня допомогу надають за такими адресами:

Солом’янський район: вулиця Ушинського, 32, спеціалізована школа № 64. Штаб працює до 20:00. Контактний телефон: 097 532-09-79 .

вулиця Ушинського, 32, спеціалізована школа № 64. Штаб працює до 20:00. Контактний телефон: . Голосіївський район: мобільний штаб біля будинку на вулиці Козацькій, 97. Телефони соціальних менеджерів: 095 494-69-31, 095 494-69-67.

💥 Удень Київ знову зазнав атаки

Окремо КМДА повідомила про наслідки денної атаки 8 вересня. У Солом’янському районі уламки безпілотника спричинили пошкодження та пожежу в чотириповерховій офісній будівлі.

Станом на 11:58 тривала евакуація людей із верхніх поверхів. Попередньо міська влада повідомляла про постраждалих, не уточнюючи їх кількості.

Наведені МВС дані про двох загиблих і 16 постраждалих стосуються нічного комбінованого удару.

Цієї ночі російських атак також зазнали Київщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Сумщина. Вранці на Сумщині безпілотник атакував потяг Київ — Суми. За повідомленням ДСНС, пасажири завчасно залишили вагони. Рятувальники загасили пожежу й евакуювали 90 людей. Попередньо, постраждалих там немає.

👉 Також нагадаємо, що раніше у Фастівському районі на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла внаслідок російського удару.