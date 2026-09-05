Трамп натякнув на дозвіл Україні виробляти ракети Patriot

Президент США Дональд Трамп поширив у Truth Social колонку The Washington Post із пропозицією дозволити Україні виробляти ракети Patriot. Публікація з’явилася на його сторінці в п’ятницю, 4 вересня. Власних коментарів до посилання американський президент не додав.

Автор матеріалу — оглядач Марк Тіссен. Його колонка у The Washington Post вийшла 3 вересня під заголовком «Як Трамп може допомогти Україні виробляти власні ракети Patriot».

Тіссен запропонував надати Україні ліцензію на виготовлення перехоплювачів. Окремо він закликав залучити Південну Корею до постачання засобів протиповітряної оборони.

Чому в колонці йдеться про українське виробництво

США одночасно постачають озброєння Україні, забезпечують власні війська та поповнюють запаси перехоплювачів. Додаткову потребу в ракетах створює війна з Іраном. Саме цим Тіссен пояснює свою пропозицію розширити виробництво за участю України.

Оглядач нагадав про липневу розмову Трампа з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі. Тоді американський президент говорив про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot.

За словами Тіссена, протягом наступних двох місяців реалізація цієї пропозиції не просунулася. Однією з причин він назвав побоювання щодо захисту військових технологій. Ідеться про ризик потрапляння сучасних розробок до рук росії.

Для розв’язання цього питання автор запропонував ліцензувати виробництво модифікацій із менш складними технологіями. У колонці названо два варіанти перехоплювачів — PAC-3 ACE та PAC-2 GEM-T.

Які ракети Patriot пропонують виробляти в Україні

Перший варіант — PAC-3 Adapted Capability Effector, або PAC-3 ACE, компанії Lockheed Martin. Його представили як дешевший перехоплювач для боротьби з повітряними та ракетними загрозами.

Тіссен пропонує долучити Україну до співпраці з європейськими промисловими партнерами, які беруть участь у цьому проєкті. Така модель передбачала б спільне виробництво.

Другий варіант — ліцензоване виготовлення PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical, відомих як GEM-T. Ці перехоплювачі виробляє Raytheon, що входить до корпорації RTX. 14 квітня 2026 року компанія оголосила про контракт на 3,7 млрд доларів на постачання GEM-T для України. До виконання замовлення планують залучити нове підприємство в німецькому Шробенгаузені.

Заводом керує COMLOG — спільне підприємство Raytheon і MBDA Deutschland. Тіссен запропонував розглянути подібну виробничу співпрацю безпосередньо в Україні. Оглядач також описав можливу умову ліцензійної угоди: передавати частину виготовлених в Україні ракет державам НАТО. За його задумом, це допомогло б поповнювати запаси союзників, які постачали перехоплювачі українській стороні.

Постачання M-SAM II із Південної Кореї

Ще одна пропозиція колонки стосується південнокорейських перехоплювачів M-SAM II. Тіссен закликав Трампа домогтися їхнього продажу Україні з наявних запасів Південної Кореї.

У матеріалі він навів приклад постачання цих систем Об’єднаним Арабським Еміратам для захисту від іранських ракет. Автор зіставив ці поставки із заявами Сеула про обмеження на продаж озброєнь країнам, що воюють.

Тіссен запропонував використати M-SAM II для задоволення термінових потреб української ППО. Виробництво Patriot в Україні він розглядає як окремий, триваліший напрям.

Що Рубіо сказав про переговори щодо ліцензії

2 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив переговори з Україною щодо ліцензування виробництва Patriot. Водночас він зазначив, що будівництво заводів і нарощування випуску потребуватимуть кількох років.

За словами держсекретаря, ліцензія не розв’яже короткострокову проблему нестачі перехоплювачів. Рубіо також наголосив на потребі підтримувати достатні американські запаси озброєння. Про це він говорив в інтерв’ю The Brian Kilmeade Show, повідомляє The Kyiv Independent.