ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Красноріченська громада виплатила понад мільйон гривень ветеранам і родинам загиблих

Денис Молотов
Денис Молотов
Красноріченська громада виплатила понад мільйон гривень ветеранам і родинам загиблих
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Красноріченській громаді 46 ветеранів війни отримали загалом 920 тис. грн допомоги, а п’ять родин загиблих Захисників — 100 тис. грн. Виплати здійснили за місцевою програмою соціальної підтримки військовослужбовців та членів сімей загиблих.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА. Наведені в її повідомленні показники стосуються стану реалізації програм на 1 серпня 2026 року.

💶 Скільки коштів передбачила Красноріченська громада

На програму соціальної підтримки військовослужбовців, які захищають Україну, та членів сімей загиблих, у 2026 році передбачили майже 2 млн грн. З них ветеранам — учасникам бойових дій та родинам загиблих уже виплатили 1 млн 20 тис. грн.

Окремо громада реалізує програму «Турбота про Героїв». Її фінансування становить 600 тис. грн. За цим напрямом допомогу надали:

  • двом ветеранам, звільненим зі служби за станом здоров’я, — загалом 80 тис. грн;
  • трьом ветеранам, які зазнали поранень під час оборони України, — загалом 30 тис. грн;
  • чотирьом особам з інвалідністю внаслідок війни — загалом 160 тис. грн.

Таким чином, за переліченими виплатами програми «Турбота про Героїв» спрямували 270 тис. грн.

Підтримка звільнених із полону

Ще один напрям роботи адміністрації — «Повернення: Програма підтримки звільнених з полону». На її реалізацію передбачили 100 тис. грн.

Програма охоплює військовослужбовців і цивільних, яких позбавили особистої свободи внаслідок російської агресії.

☑️ Допомога та оздоровлення дітей

За програмою «Турбота про майбутнє» грошову допомогу отримали 16 дітей ветеранів війни та двоє дітей військовослужбовців. Загальна сума цих виплат становила 180 тис. грн.

Крім матеріальної підтримки, діти учасників бойових дій мали можливість пройти оздоровлення та відпочити в таборах. У червні одна дитина оздоровилася в Міжнародному дитячому центрі «Артек». Перебування профінансували з державного бюджету.

Ще одна дитина учасника бойових дій відпочила в таборі «Шаяни» на Закарпатті.

👉 Також нагадаємо, що від початку 2026 року військовослужбовцям та членам їхніх родин Марківської громади виплатили 2 млн 700 тис. грн. Кошти надали в межах двох місцевих програм, розрахованих на 2024–2026 роки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп планує зателефонувати путіну, а потім Зеленському – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику

КРИМІНАЛ

Будинок у Козині: що з’ясували Bihus.Info та як відповів Кравченко

ВАЖЛИВО

У Німеччині почали виробництво понад 5000 дронів для України

ВАЖЛИВО

У ЄС вже просувають нові санкції проти рф – що передбачається і чи буде зміна підходу

ПОДІЇ

Армія рф завдала удару по складах у Дніпрі 2 вересня

ВАЖЛИВО

Підозра на VIN — авто на евакуатор: хто і за що бере гроші з водіїв у Києві

ЕКСКЛЮЗИВ

Фейк: Росія затопила баржу з танками Leopard в Румунії

СТОПФЕЙК

Ворожий удар по логістичних складах у Дніпрі: загинула людина

ВАЖЛИВО

Удари по Києву: пєсков заявив про триденну паузу

ВАЖЛИВО

Візит Реткліффа до москви не змінив позиції путіна щодо України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

«Бусифікація» на очах у світу: хто відповість за насильство та смерті під час мобілізації

ЕКСКЛЮЗИВ

Удар по Прилуках: пошкоджено «Епіцентр», виникла пожежа

ВІЙНА

Охорона на десятиліття: у Раді пропонують захищати колишніх топпосадовців

ВЛАДА

Україна відчуває гостру нестачу ракет “повітря-повітря” для F-16 – ЗМІ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип