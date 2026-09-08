Удар по Прилуках: пошкоджено «Епіцентр», виникла пожежа

Окупаційні російські війська вдень 8 вересня атакували торговельний центр у Прилуках на Чернігівщині. У пресслужбі «Епіцентру» підтвердили пошкодження свого об’єкта та повідомили про гасіння пожежі.

Цю інформацію компанія надала «Інтерфакс-Україна». Дані про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

На місці працюють поліція та вибухотехніки

Про удар по торговельному центру спочатку повідомила поліція Чернігівської області.

📢 «Сьогодні вдень росіяни атакували торговий центр в місті Прилуки. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється», — йдеться в дописі.

На місце прибули слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та представники інших профільних служб. Правоохоронці документують наслідки російської атаки на цивільну інфраструктуру.

Поліція закликала мешканців не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Напередодні росіяни також атакували місто

7 вересня російські війська завдали удару по Прилуках, унаслідок якого спалахнула пожежа на тютюновій фабриці.

За повідомленням Національної поліції, підприємство атакували безпілотниками. Попередньо було відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка перебувала на зупинці неподалік.

👉 Також нагадаємо, що ударний російський дрон удень 8 вересня атакував у Києві будівлю телеканалу «Ми – Україна». У цей час журналісти працювали в прямому ефірі телемарафону «Єдині новини». Будівля частково зруйнована, пожежу загасили.