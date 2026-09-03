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В Україні відтепер розірвання шлюбу дозволено онлайн

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні відтепер розірвання шлюбу дозволено онлайн
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 03.09.2026

Міністерство юстиції разом із Міністерством цифрової трансформації завершили етап тестування та відкрили сервіс онлайн-розлучення для всіх громадян. Розірвати шлюб відтепер можна без особистого відвідування державних установ безпосередньо у мобільному застосунку «Дія».

Скористатися оновленою послугою можуть повнолітні громадяни України за дотримання чітких законодавчих умов.

Хто саме може розірвати шлюб у смартфоні

Оформити розлучення в електронному форматі дозволено виключно подружжю, яке відповідає встановленим вимогам:

  • є взаємна згода чоловіка та дружини на розірвання шлюбу;
  • у пари немає спільних неповнолітніх дітей;
  • обидва партнери мають верифіковані податкові номери (РНОКПП) та активований сервіс Дія.Підпис;
  • наявний внутрішній паспорт у формі ID-картки або біометричний закордонний паспорт;
  • дані про укладений шлюб внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Раніше процедура вимагала мінімум двох особистих візитів до відділів ДРАЦС — для подання заяви та для остаточної реєстрації.

Покроковий алгоритм розірвання шлюбу онлайн

Повний процес переходу до нового сімейного статусу складається з п’яти основних етапів:

  1. Формування заяви. Один із партнерів подає заяву через застосунок Дія та обирає зручні дату й час відеоконференції з реєстратором (не раніше, ніж через місяць і 2 дні від дати подачі).
  2. Підтвердження та підписання. Другий із подружжя отримує сповіщення на телефон і підписує документ власним Дія.Підписом протягом 12 годин.
  3. Перевірка відомостей. Державні реєстри автоматично зіставляють внесені особисті дані обох партнерів.
  4. Онлайн-зустріч із реєстратором. У визначені дату й час подружжя долучається до відеоконференції з працівником відділу ДРАЦС, під час якої партнери підтверджують свій намір і засвідчують його Дія.Підписом.
  5. Отримання документів. Електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу формується в Дії в кожного з подружжя протягом 24 годин після відеоконференції. Паперові свідоцтва про розірвання шлюбу надсилаються АТ «Укрпошта» кожному з подружжя на зазначену в заяві адресу.

Згідно із сімейним законодавством, заявники мають право безперешкодно відкликати подану заяву протягом усього одномісячного строку очікування.

Раніше повідомлялось, що цифрові сервіси «Дії» суттєво розширили технологічну підтримку громадян. Зокрема, інтегрований у систему штучний інтелект (ШІ) успішно обробив 52% усіх запитів до служби підтримки вже у перший місяць роботи.

👉 Також нагадаємо, що у Генеральному штабі Збройних сил України тривають фахові консультації щодо зміни підходів до військового призову з урахуванням вікових категорій.

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