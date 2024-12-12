На Запоріжжі прийнято рішення про примусову евакуацію

У зв’язку з посиленням обстрілів на Оріхівському напрямку прийнято рішення про примусову евакуацію мешканців села Мала Токмачка Пологівського району, яке опинилося безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив начальник відділу регіональної поліції Олександр Кривенко 12 грудня.

Село Мала Токмачка безпосередньо знаходиться на лінії зіткнення. Через посилення обстрілів місцеві жителі наражаються на значну небезпеку, тому було ухвалено рішення про їх примусову евакуацію.

За його словами, поліцейським вдалося евакуювати 22 людини, ще семеро залишили небезпечну зону самостійно. Однак у населеному пункті все ще залишаються 16 осіб.

На додаток до заходів у Малій Токмачці, примусовій евакуації підлягають діти в низці населених пунктів Запорізької області, серед яких Гуляйполе, Степногірськ, Новопавлівка, Преображенка та Єгорівка. Звідти вже евакуйовано 54 дитини разом із батьками.

Поліція закликає всіх жителів прифронтових територій переїжджати до безпечніших місць. Для цього громадяни можуть звернутися до правоохоронців за номером 102.

Станом на сьогодні в районах активних бойових дій залишається 8884 людини. Водночас у Донецькій області розширено зону дії примусової евакуації дітей: до неї додано 16 населених пунктів Волноваського району.

👉 Нагадаємо, що на Харківщині раніше оголосили примусову евакуацію всіх дорослих мешканців із десяти населених пунктів Борівської громади, включаючи селище Борова.

☝️ Також раніше повідомлялось, що в місті Куп’янськ та трьох прилеглих громадах оголошено обов’язкову евакуацію всіх цивільних осіб. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації