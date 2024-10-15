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Обов’язкову евакуацію оголошено з Куп’янська та трьох громад

Денис Молотов
Денис Молотов
Обов'язкову евакуацію оголошено з Куп'янська та трьох громад

У місті Куп’янськ та трьох прилеглих громадах оголошено обов’язкову евакуацію всіх цивільних осіб. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

📢 «Сьогодні на Раді оборони було прийняте рішення щодо евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку, зокрема з міста Куп’янськ. Це пов’язано з тим, що погіршується військова ситуація, у зв’язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги. Тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру, і відновлення наразі неможливе», — зазначив він у розмові з журналістами.

Окрім міста Куп’янськ, евакуації підлягають також жителі Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Також прийнято рішення про обов’язкову евакуацію родин у Борівській тергромаді Ізюмського району. За словами Синєгубова, евакуаційні заходи будуть посилені, оскільки місцеві жителі неохоче залишають свої домівки.

📢 «Є ряд рішень, зокрема переправи працюватимуть лише в один бік, лише на евакуацію», — додав він.

На лівому березі річки Оскіл у Куп’янському районі наразі залишаються близько чотирьох тисяч мешканців. Деякі населені пункти знаходяться лише за чотири кілометри від лінії фронту.

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич зазначив для Суспільного, що обов’язкова евакуація була запроваджена ще влітку.

📢 «Нині ми говоримо про підсилення заходів з евакуації у зв’язку з погіршенням ситуації на лівому березі Осколу у Куп’янському районі. Ми будемо ще раз обходити кожний будинок, інформувати про телефони гарячої лінії, куди люди можуть звертатися, будемо звертатися до родичів людей похилого віку, які залишаються на місці, щоб вони швидше приймали рішення і не чекали до останнього, коли вже не буде можливості евакуювати й потім будуть благати, щоб вивозили їхніх батьків. Зараз будемо проводити інформаційну кампанію», — пояснив Канашевич.

За його даними, станом на 15 жовтня, на лівому березі залишається близько 4000 людей, з них понад 300 — у Куп’янську. Щодня евакуюють близько 100 людей.

📢 «Молоді там особливо нема, здебільшого це люди похилого віку. Вони виїжджають через волонтерів, Координаційний центр. Хто може виїжджати самостійно, виїжджають своїм транспортом. Кому потрібна допомога — на тому березі працює і поліція, і ДСНС — вони так само допомагають людям виїхати на правий берег, а там вже підхоплюють їх волонтери або Червоний Хрест і вивозять далі», — розповів Андрій Канашевич.

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