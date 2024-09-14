На Сумщині росіяни вдарили по енергетиці, загинув працівник

У ніч суботи на 14 вересня росія здійснила атаку на енергетичний об’єкт у Сумській області, внаслідок чого загинув один працівник, а ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

📢 «У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання та укриття, знеструмлювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства – 54-річний водій», – йдеться в офіційному повідомленні.

Семеро інших співробітників зазнали поранень і були госпіталізовані.

За інформацією Міненерго, протягом минулої доби ворожі обстріли пошкодили цивільну енергетичну інфраструктуру в Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

📌 Як уже повідомлялося, в п’ятницю російські окупанти скинули чотири керовані авіабомби на селище Ямпіль у Шосткинському районі Сумської області. Тоді стало відомо про одного загиблого та двох поранених, серед яких 4-річна дитина.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в шести регіонах України. Зокрема, в Івано-Франківській області внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.