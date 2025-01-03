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На росії суд наказав Яндексу приховати на картах НПЗ

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії суд наказав Яндексу приховати на картах НПЗ
Горить НПЗ в Клинцях в Брянській області на росії, січень 2024 року

На росії суд ухвалив рішення, яке зобов’язує компанію «Яндекс» обмежити доступ до картографічних даних та фотографій одного з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) країни. Це відбулося на тлі регулярних атак ударних дронів на об’єкт, який вже чотири рази зазнавав таких нападів. Про це повідомляє «Радіо Свобода» у п’ятницю, 3 січня.

Також за даними видання «Медіазона», йдеться про Рязанську нафтопереробну компанію, яка є частиною структури «Роснефть».

У рішенні суду вказано, що рязанський завод «працює у безперебійному режимі, забезпечуючи потреби російської армії та флоту».

Суд зобов’язав «Яндекс» видалити або ретушувати на своїх картах зображення ключових елементів заводу. Зокрема йдеться про розташування цехів, компресорних станцій та майданчиків із цистернами та інших важливих елементів заводу.

Прокуратура, яка виступала стороною звинувачення, пояснила свої вимоги тим, що інформація про стратегічні об’єкти оборонно-промислового комплексу не повинна перебувати у відкритому доступі.

Це перше подібне рішення, яке офіційно зобов’язує російську транснаціональну IT-компанію прибрати з відкритого доступу фотографії та карти, пов’язані зі стратегічно важливим об’єктом оборонно-промислового комплексу російських загарбників.

☝️ Нагадаємо, що 19 грудня в Новошахтинську сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Очевидці повідомляли про велику кількість дронів та можливе застосування ракетного удару.

👉 Також раніше невідомі безпілотники (БпЛА) здійснили успішну атаку на один з найбільш захищених нафтопереробних заводів у москві.

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