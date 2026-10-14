На росії Сбербанк підтвердив атаку на дата-центр у Балакові

У ніч на 14 жовтня безпілотники атакували місто Балаково Саратовської області на росії. Під ударом опинився центр обробки даних Сбербанку. Факт атаки підтвердив перший заступник голови правління банку олександр ведяхін під час спілкування з журналістами.

Водночас представник Сбербанку заявив, що всі системи та сервіси установи працюють штатно. Масштабу можливих пошкоджень дата-центру він не розкрив.

Раніше моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про вибухи й пожежі в промисловій зоні Балакова. За його інформацією, серед можливих цілей були дата-центр, металургійне підприємство та об’єкти енергетики. Місцеві мешканці повідомляли про десятки вибухів.

Канал також оприлюднив дані супутникового моніторингу NASA FIRMS, які він пов’язує з пожежами поблизу промислових об’єктів. Самі теплові аномалії не встановлюють, яке саме обладнання пошкоджене та чи припинили підприємства роботу.

ℹ️ Що відомо про дата-центр і металургійний завод

Центр обробки даних Сбербанку в Балакові будують поетапно. Його планували як один із найбільших таких комплексів на росії для забезпечення банківської ІТ-інфраструктури. Раніше також повідомляли про намір розмістити на його потужностях сервіси державної цифрової платформи «ГосТех».

У публікаціях про проєкт фігурує оцінка вартості 122,2 млрд рублів та інформація про часткову експлуатацію комплексу. Зокрема, ці дані наводить Forbes Ukraine. У заяві представника банку після атаки не уточнюється, які черги дата-центру вже працювали.

Іншим імовірним об’єктом удару називають «МЗ Балаково», що входить до холдингу «Новосталь-М». Підприємство має власні сталеплавильні та прокатні потужності. За офіційними даними власника, потужність сталеплавильного цеху перевищує 1,25 млн тонн на рік, сортопрокатного — 1 млн тонн. Це показники виробничої потужності, а не підтверджений обсяг щорічного випуску.

Офіційного підтвердження пошкоджень металургійного заводу та енергооб’єктів у перевірених повідомленнях немає.

Місцева влада повідомила про загиблу та пошкоджені будинки

Губернатор Саратовської області роман бусаргін підтвердив атаку безпілотників і повідомив про пошкодження кількох житлових будинків. Спочатку він заявив про одну загиблу людину, а в наступному повідомленні уточнив, що загинула жінка.

За словами губернатора, міські інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Він також повідомив про організацію оцінювання збитків і допомоги мешканцям пошкоджених будинків.

Атака на Балаково відбулася після повідомлень про удари по дата-центрах «Яндекса» у Володимирі, Калузі та Рязанській області й перебої в роботі сервісів компанії.

👉 Також нагадаємо, що Україна передає Сполученим Штатам важливу розвідувальну інформацію, тому співпраця між двома країнами є взаємною. Про це 13 жовтня на Варшавському безпековому форумі заявив голова комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер.