Внаслідок нічного обстрілу рф на Полтавщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Через російську атаку низка потягів, що прямують у напрямку Харкова, були змушені змінити маршрути, що спричинило значні затримки в русі. Укрзалізниця повідомила про це в неділю, 4 серпня.

Зазначається, що внаслідок атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура: колії, контактна мережа, опори тощо.

«Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених», – зазначили у компанії.

Залізничники продовжують збирати інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальшу логістику та маршрути для людей.

Раніше повідомлялося, що вночі 4 серпня війська РФ завдали удару по Полтавській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59,

Залізничники повідомили, що на Полтавщині низка потягів рухається зі значними затримками.

Зазначається, що відставання від графіка становить від двох до десяти годин:⠀

21/22 Харків – Львів +10:34

103/104 Краматорськ – Львів +10:34

1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06

201/202 Харків – Ворохта +10:06

63/64 Харків – Львів +4:57

111/112 Ізюм – Львів +4:57

112/111 Львів – Ізюм +2:25⠀

Запізнення спричинить зміни у русі двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на три години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої вчасно, але отримає стоянку поза графіком на станції Івано-Франківськ тривалістю близько трьох годин.

👉 Нагадаємо, що присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу, заявив у п’ятницю, 2 серпня, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов