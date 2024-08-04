Неділя, 4 Серпня, 2024
25.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАНа Полтавщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура
ВІЙНА

На Полтавщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура

Денис Молотов
Денис Молотов
Пошкоджена залізнична інфраструктура на Полтавщині

Внаслідок нічного обстрілу рф на Полтавщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Через російську атаку низка потягів, що прямують у напрямку Харкова, були змушені змінити маршрути, що спричинило значні затримки в русі. Укрзалізниця повідомила про це в неділю, 4 серпня.

Зазначається, що внаслідок атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура: колії, контактна мережа, опори тощо.

«Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених», – зазначили у компанії.

Залізничники продовжують збирати інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальшу логістику та маршрути для людей.

Раніше повідомлялося, що вночі 4 серпня війська РФ завдали удару по Полтавській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59,

Залізничники повідомили, що на Полтавщині низка потягів рухається зі значними затримками.

Зазначається, що відставання від графіка становить від двох до десяти годин:⠀

  • 21/22 Харків – Львів +10:34
  • 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
  • 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
  • 201/202 Харків – Ворохта +10:06
  • 63/64 Харків – Львів +4:57
  • 111/112 Ізюм – Львів +4:57
  • 112/111 Львів – Ізюм +2:25⠀

Запізнення спричинить зміни у русі двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

  • 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу;
  • 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу.
  • 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на три години пізніше свого розкладу;
  • 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої вчасно, але отримає стоянку поза графіком на станції Івано-Франківськ тривалістю близько трьох годин.
Пошкоджено інфраструктуру УЗ
Офіційне повідомлення від Укрзалізниці

👉 Нагадаємо, що присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу, заявив у п’ятницю, 2 серпня, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Попередня стаття
У Маріуполі пожежа: може згоріти військова база окупантів
Наступна стаття
Волинський ТЦК висловив свою позицію щодо бунту в Ковелі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Зеленський показав винищувачі F-16 в Україні

ВАЖЛИВО

ГУР встановили воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного у квітні бомбардувальника Ту-22М3

ПОДІЇ

Волинський ТЦК висловив свою позицію щодо бунту в Ковелі

СУСПІЛЬСТВО

У Маріуполі пожежа: може згоріти військова база окупантів

ПОДІЇ

У Ковелі відбувся мітинг протесту біля ТЦК – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Ізраїль отримає «рішучу відповідь» від Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Сирський у День Повітряних сил: “Українські воїни вражають наших союзників і партнерів своїм досвідом”

ПОДІЇ

Ворожі обстріли Сумщини: пошкоджено критичну інфраструктуру та транспорт

ПОДІЇ

140 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Україна евакуювала 30 громадян з Лівану через погіршення безпеки: що відомо

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

"Ірта-Fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція «Ірта-fax» може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

[email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"