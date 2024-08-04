Внаслідок нічного обстрілу рф на Полтавщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Через російську атаку низка потягів, що прямують у напрямку Харкова, були змушені змінити маршрути, що спричинило значні затримки в русі. Укрзалізниця повідомила про це в неділю, 4 серпня.
Зазначається, що внаслідок атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура: колії, контактна мережа, опори тощо.
«Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених», – зазначили у компанії.
Залізничники продовжують збирати інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальшу логістику та маршрути для людей.
Раніше повідомлялося, що вночі 4 серпня війська РФ завдали удару по Полтавській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59,
Залізничники повідомили, що на Полтавщині низка потягів рухається зі значними затримками.
Зазначається, що відставання від графіка становить від двох до десяти годин:⠀
- 21/22 Харків – Львів +10:34
- 103/104 Краматорськ – Львів +10:34
- 1/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06
- 201/202 Харків – Ворохта +10:06
- 63/64 Харків – Львів +4:57
- 111/112 Ізюм – Львів +4:57
- 112/111 Львів – Ізюм +2:25⠀
Запізнення спричинить зміни у русі двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:
- 64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу;
- 112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на дві години пізніше свого розкладу.
- 2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на три години пізніше свого розкладу;
- 202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої вчасно, але отримає стоянку поза графіком на станції Івано-Франківськ тривалістю близько трьох годин.
👉 Нагадаємо, що присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу, заявив у п’ятницю, 2 серпня, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов