Шість балістичних ракет по «Запоріжсталі»: росія вп’яте атакувала комбінат

17 жовтня окупаційні російські війська завдали п’ятого балістичного удару по металургійному комбінату «Запоріжсталь» у Запоріжжі. Шість ракет пошкодили внутрішню енергетичну та логістичну інфраструктуру підприємства, а також повторно вразили виробничі майданчики доменного виробництва.

Про це повідомила група «Метінвест». Інформацію про наслідки атаки оприлюднили на офіційному сайті комбінату. Цього разу загиблих і поранених немає: працівники встигли перейти до укриттів.

📢 «росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні», – заявив операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

П’ять атак і 23 ракети: наслідки обстрілів підприємства

Попередні балістичні удари по «Запоріжсталі» відбулися 11 та 27 серпня, а також 12 і 17 вересня. Разом з атакою 17 жовтня російські військові випустили по комбінату 23 балістичні ракети.

За даними підприємства, попередні обстріли забрали життя восьми працівників. Ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після удару 11 серпня виробничий комплекс повністю зупинили. Працівники розбирали завали та ліквідовували наслідки атаки, щоб фахівці могли оцінити пошкодження й визначити можливості відновлення.

Згодом на комбінаті відновили окремі технологічні процеси. Це було необхідно для підтримання обладнання в безпечному стані та усунення потенційних техногенних ризиків для працівників і жителів Запоріжжя. Надалі ці процеси забезпечували лише на критично необхідному рівні. До звичного виробничого режиму підприємство так і не повернулося.

Через постійні обстріли на «Запоріжсталі» також розширили мережу захисних споруд. Біля ділянок, де розбирають завали та ремонтують обладнання, встановили додаткові мобільні укриття з посиленими конструкціями. Як пояснили на підприємстві, це скоротило час, потрібний працівникам, щоб дістатися захищеного місця під час загрози.

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Нічна атака

У ніч на 17 жовтня росія атакувала Україну ракетами та сотнями безпілотників. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість дронів, однак у різних регіонах зафіксували влучання.

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав атаку одним із найбільших ударів по українській енергетиці. За його словами, під ударом опинилися понад 15 важливих об’єктів генерації та передачі електроенергії.