Туреччина веде переговори зі США про перші шість F-35

Анкара обговорює з Вашингтоном отримання перших шести винищувачів F-35 і розраховує на позитивний результат переговорів. Про це заступник міністра національної оборони Туреччини Алпаслан Каваклиоглу розповів в інтерв’ю CNN Türk під час оборонної виставки AUSA 2026 у Вашингтоні.

За словами посадовця, сторони активно працюють над врегулюванням питання американських санкцій CAATSA та інших обмежень, які впливають на оборонну співпрацю двох держав.

Каваклиоглу позитивно оцінив налаштованість турецької та американської сторін. Відносини між президентами Реджепом Таїпом Ердоганом і Дональдом Трампом він назвав відмінними та зазначив, що вони дають додатковий поштовх роботі над розв’язанням суперечностей.

Що Анкара повідомила про переговори щодо санкцій

Відповідаючи на запитання про перспективи врегулювання питання CAATSA, заступник міністра наголосив, що подальші кроки потрібні від обох держав.

📢 «Переговори розвиваються дуже позитивно, але є певні кроки, які мають здійснити обидві сторони. Над ними постійно працюють на взаємній основі. Я надіюся й сподіваюся, що це завершиться найближчим часом», — зазначив урядовець.

Водночас посадовець не назвав конкретної дати передання літаків. За словами Каваклиоглу, американські співрозмовники визнають значний розвиток турецької оборонної промисловості. Під час зустрічей сторони обговорювали можливості спільного виробництва, взаємних інвестицій та допомоги союзникам.

Як закупівля російських С-400 вплинула на програму F-35

Суперечності навколо винищувачів пов’язані з придбанням Туреччиною російської системи протиповітряної оборони С-400. Після початку її постачання в липні 2019 року США оголосили про виключення Туреччини з програми F-35. Ці обставини викладені у звіті Дослідницької служби Конгресу США.

У грудні 2020 року Вашингтон також запровадив санкції CAATSA проти турецького Управління оборонної промисловості. Як пояснював Державний департамент США, підставою стала закупівля С-400 у російського експортера озброєнь.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливість передання Туреччиною цих комплексів третій країні задля усунення перешкод для отримання F-35.

👉 Також нагадаємо, що Велика Британія має намір придбати 12 багатоцільових винищувачів F-35A, що здатні нести як звичайне, так і ядерне озброєння. Цей крок стане символічним поверненням Лондона до ядерної місії НАТО вперше з часу завершення Холодної війни.