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Рада ухвалила ПДВ на закордонні поcилки до €150

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада ухвалила ПДВ на закордонні поcилки до €150
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 15.10.2026

Верховна Рада 15 жовтня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №16051-1, який скасовує звільнення від ПДВ для товарів вартістю до €150, придбаних через іноземні онлайн-платформи. Рішення підтримали 252 народні депутати, повідомив парламент.

Рада ухвалила ПДВ на закордонні поcилки до €150 01
Фото: скриншот результатів голосування народних обранців у Верховній Раді України під час пленарного засідання 15.10.2026

За даними «Інтерфакс-Україна», троє депутатів проголосували проти. Розгляд поправок розпочався 14 жовтня і завершився голосуванням наступного дня. До другого читання парламентарі подали 1935 поправок.

Одночасно Рада ухвалила супровідний законопроєкт №15460, який змінює правила митного оформлення міжнародних відправлень. За нього проголосували 249 депутатів.

Рада ухвалила ПДВ на закордонні поcилки до €150 02
Фото: скриншот результатів голосування народних обранців у Верховній Раді України під час пленарного засідання 15.10.2026
Хто нараховуватиме ПДВ і які винятки передбачені

Новий механізм поширюватиметься на дистанційні покупки фізичних осіб, які доставляють в Україну міжнародними поштовими або експрес-відправленнями. Для товарів вартістю до €150, крім підакцизних, відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатиметься на електронні торговельні платформи або визначених посередників.

Як пояснював Мінфін під час підготовки документа до другого читання, податок включатимуть у вартість покупки. Отже, обов’язок маркетплейсу перерахувати ПДВ до бюджету не означає, що покупка для споживача залишатиметься неоподатковуваною.

Водночас передбачене збереження пільг для:

  • некомерційних відправлень між фізичними особами вартістю до €45 — якщо товари надсилають безоплатно для особистого або сімейного використання;
  • товарів у несупроводжуваному багажі загальною фактурною вартістю до €150;
  • окремого енергетичного обладнання та товарів для потреб сил оборони, на які поширюються відповідні норми Податкового кодексу.

Перелік цих винятків Верховна Рада оприлюднила під час розгляду пакета законопроєктів.

Коли мають запрацювати нові правила

Запуск нової моделі передбачений не раніше липня 2027 року. Саме так строк визначений у роз’ясненні Мінфіну до другого читання.

Для застосування механізму необхідно підготувати інформаційні системи та забезпечити взаємодію маркетплейсів, посередників і державних органів. Парламентське голосування також не означає негайного початку стягнення ПДВ за новими правилами.

За оцінкою Мінфіну, модель може забезпечувати близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Кошти передбачено спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету на потреби Збройних сил України.

Фінансування від партнерів і поправка щодо PEP

У Верховній Раді підтверджували, що ухвалення податкових та митних змін належить до зобов’язань України перед ЄС і МВФ.

За повідомленням «Інтерфакс-Україна», цей пакет пов’язаний з отриманням третього траншу МВФ приблизно на $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на €3,7 млрд. Ухвалення законів є умовою фінансування.

Агентство також повідомило, що під час голосування до документа додали положення щодо політично значущих осіб — PEP. Воно передбачає збереження статусу після припинення публічних функцій та щонайменше 12 місяців посиленого контролю з подальшою індивідуальною оцінкою ризиків банками.

За інформацією агентства, ця зміна має усунути перешкоду для підписання президентом окремого закону про оподаткування доходів із цифрових платформ.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначала, що Україні слід прискорити ключові реформи, необхідні для її євроінтеграції.

👉 Нагадаємо, що у вересні парламент не зміг ухвалити за основу урядові законопроєкти №15460 та №15112д щодо скасування податкових пільг на закордонні поштові відправлення. Під час засідання у вівторок, 1 вересня, за відповідну ініціативу проголосували лише 194 народні депутати за мінімально необхідних 226.

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