Буданов: російські окупанти на Харківщині – «питання часу»

Присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу, заявив у п’ятницю, 2 серпня, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час телемарафону.

За словами Буданова, російські окупанти намагалися створити «буферну зону» в Харківській області, але ця спроба зазнала невдачі.

📢«Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу», – наголосив він.

Відомо, що російські війська атакували північ Харківщини з угрупованням, яке налічувало понад 30 тисяч військових. 24 травня шостий президент України, Володимир Зеленський, повідомив, що українські війська взяли під контроль прикордонні території Харківської області, де перебували російські окупанти. А 8 червня Зеленський зазначив, що російська армія не змогла реалізувати свою «харківську операцію».

Крім того, Кирило Буданов заявив, що Кримський міст може бути зруйнований найближчим часом, а «відповідна робота вже ведеться».

За словами Буданова, росія визначила свої завдання «максимум» та «мінімум» на 2024 рік, які залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення.

👉 Нагадаємо, у п’ятницю, 2 серпня, було повідомлено, що в тимчасово окупованому Криму було знищено російські системи протиповітряної оборони С-400.